Unul dintre atacatorii lui Ozil şi Kolasinac, condamnat la zece ani de închisoare

Unul dintre bărbaţii care au încercat să îi jefuiască e fotbaliştii echipei Arsenal Mesut Ozil şi Sead Kolasinac în luna iulie a fost condamnat, vineri, la zece ani de închisoare.

Potrivit bbc.com, Ashley Smith a recunoscut că a încercat să le ia cu forţa ceasurile de lux jucătorilor, în Hampstead.

Al doilea bărbat implicat în atac, Jordan Northover, 26 de ani, şi-a recunoscut şi el rolul în incident.

Smith, în vârstă de 30 de ani, a fost încarcerat vineri pentru o perioadă de zece ani. Northover încă nu şi-a aflat pedeapsa.

Ashley Smith era eliberat condiţionat în momentul atacului, el fiind condamnat anterior la 42 de luni de închisoare pentru o spargere în 2017.

Bărbatul a fost caracterizat de judecător ca fiind un “infractor de carieră”, cunoscut bine de poliţişti. La procesul lui Smith s-a dezvăluit că bărbatul şi complicele său nu se aşteptau ca Sead Kolasinac să reacţioneze cu atât curaj în momentul atacului.

La 25 iulie, fotbaliştii echipei Arsenal, Mesut Ozil şi Sead Kolasinac, au fost atacaţi de cei doi bărbaţi înarmaţi cu cuţite, la Londra. Jucătorii se aflau într-o maşină Mercedes G Class 4x4, în nordul Londrei, când au fost atacaţi de bărbaţi pe scutere, înarmaţi cu cuţit. Ozil era la volan şi a fost ameninţat de atacatori. Kolasinac, supranumit "tancul" de suporteri, a ieşit din maşină şi a încercat să-i opună rezistenţă unuia dintre agresori, care avea faţa acoperită cu o cagulă, în timp ce germanul a lăsat maşina pe stradă, cu uşa deschisă şi a fugit într-un restaurant turcesc din apropiere. Angajaţii restaurantului au ieşit în apărarea lui Kolasinac, iar atacatorii au fugit. Jucătorii nu au fost răniţi în urma acestui incident, scrie News.ro.

