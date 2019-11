Portarul CFR Cluj, Giedrus Arlauskis, a fost inclus în echipa etapei a patra din Liga Europa de către site-ul uefa.com.

Echipa etapei a patra este următoarea:



Portar: Giderius Arlauskis (Cluj)



Fundaşi: Reinhold Ranftl (LASK), Lluís López (Espanol), Zinho Vanheusden (Standard), Sébastien Corchia (Espanol)



Mijlocaşi: Oussama Idrissi (AZ), Esteban Granero (Espanol), Lucas Souza (APOEL), Óscar Melendo (Espanol)



Atacanţi: Munir (Sevilla), Munas Dabbur (Sevilla), informează News.ro.



