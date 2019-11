Coeficienți UEFA: Pe ce loc se situează Liga 1; Doar CFR mai aduce puncte pentru România

CFR Cluj a obținut o nouă victorie importantă în Europa League, după ce a trecut cu 1-0 de Rennes, iar rezultatul îi apropie pe ardeleni la un singur punct de primăvara europeană, susține Mediafax.





Dincolo de bucuria imensă și bonusurile financiare acordate de UEFA, victoria obținută de trupa lui Dan Petrescu este extrem de importantă în clasamentul coeficienților UEFA, acolo unde România are deja de departe cel mai bun punctaj din ultimii 5 ani.



Cu 4,875 puncte strânse în acest sezon, Liga 1 se clasează pe locul 11 în top-ul coeficienților UEFA strict pentru acest an. O performanță importantă ținând cont că CFR a rămas singura reprezentantă în cupele europene, iar toate punctele obținute se împart la 4.



Și mai impresionant e saltul făcut de CFR Cluj în clasamentul pe echipe. Ardelenii au 6 puncte obținute în acest sezon, iar „zestrea” poate crește în meciurile următoare.



Cu acest punctaj, echipa lui Petrescu ocupă locul 29, peste formații precum Galatasaray, AS Roma sau FC Porto și la un singur punct în urma „grelelor” Arsenal sau Manchester United, formații care joacă tot în Europa League.



În clasamentul general (top realizat pe ultimii 5 ani), CFR e încă departe de vârf, ocupând locul 135, poziție care nu le poate asigura statut de cap de serie nici în sezoanele viitoare.