Eliminat după ce a omorât un pui de găină pe teren, un fotbalist croat ar putea primi un an de închisoare

Un jucător croat a fost eliminat după ce a omorât un pui de găină pe teren şi ar putea primi un an de închisoare pentru gestul lui, informează lefigaro.fr.





Incidentul a avut loc, duminică, la un meci dintr-o ligă inferioară din Croaţia. Mai mulţi pui de găină au intrat pe teren în timpul partidei, iar Ivan Gazdek de la echipa NK Jelengrad a alergat după ei, l-a lovit pe unul cu piciorul şi apoi l-a aruncat peste gardul terenului.



Jucătorul de 23 de ani a fost eliminat pentru conduită nesportivă, iar o asociaţie pentru protecţia animalelor a anunţat că va face plângere după gestul sportivului.



NGO Prietenii Animalelor a condamnat "comportamentul ruşinos şi laş al jucătorului, împotriva unui animal inocent, care a murit în durere, cu oasele zdrobite". Grupul va depune plângere pentru "act criminal împotriva unui animal sau tortură".



Dacă va fi găsit vinovat de violenţă împotriva animalelor, Gazdek poate primi până la un an de închisoare.



Jucătorul s-a apărat în presa croată, spunând că iubeşte animalele şi că are acasă mai multe animale de companie. El a afirmat că nu a avut intenţia să ucidă puiul.



"Am alergat după pui pentru a-i îndepărta de pe teren. Am balansat piciorul şi l-am omorât din greşeală. Puii intră mereu pe teren şi întrerup meciurile. Terenul este plin de excremente, asta nu este igienic", a spus el, informează News.ro.