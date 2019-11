Florin Andone, înainte de meciul cu Real Madrid: "Dacă vom intra cu gândul să facem un egal, vom pierde"

Atacantul român Florin Andone a avertizat că Galatasaray, echipă la care joacă din vară, nu trebuie să joace pentru un rezultat de egalitate cu Real Madrid, miercuri seara, pe Santiago Bernabeu, în Liga Campionilor la fotbal, deoarece Real Madrid nu încetează să mai fie Real Madrid, în ciuda lipsei sale de regularitate, transmite EFE, potrivit Agerpres.



''Trebuie să o respecţi pe Real Madrid, pentru că oricine ajunge aici este de clasă mondială. Se pare că după plecarea lui Cristiano (Ronaldo) au pierdut din forţa ofensivă, dar continuă să marcheze şi să câştige, deoarece au atacanţi buni'', a afirmat Andone, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la stadionul Santiago Bernabeu.



''E dificil să ştii cum să câştigi contra acestei echipe, Realul nu încetează să mai fie Real, una dintre cele mai bune formaţii din lume. Rămâne la un adversar de temut şi de respectat şi trebuie să jucăm acest meci ca şi cum ar fi ultimul din Liga Campionilor'', a mai spus fostul jucător al echipei Deportivo La Coruna.



Campioana Turciei nu va mai avea nicio şansă de calificare în optimi dacă va pierde miercuri şi are nevoie în continuare de puncte pentru a rămâne în cursă pentru Europa League.



''Vom juca pe unul dintre cele mai dificile stadioane din lume. Trebuie să ieşim pe teren optimişti, deoarece dacă vom intra cu gândul să facem un egal vom pierde. Avem încredere că putem scoate un rezultat bun. Trebuie să dăm maximum din primul până în ultimul minut'', a mai spus internaţionalul român.



Andone a rememorat faptul că în meciul dintre cele două formaţii de la Istanbul a avut ocazii de a marca, dar portarul belgian Thibaut Courtois s-a opus: ''Am avut senzaţia că puteam marca după ocaziile numeroase pe care le-am avut la începutul meciului, iar dacă am fi înscris rezultatul ar fi fost altul. Am simţit că putem face mai mult contra lor şi să obţinem mai mult''.



Real s-a impus cu 1-0 în meciul de la Istanbul. Real şi Galata se vor înfrunta din nou miercuri, de la ora 22:00, pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid.



În clasament, Paris Saint-Germain este lider, cu 9 puncte, urmată de Real Madrid, 4 puncte, FC Bruges, 2 puncte, Galatasaray, 1 punct.