VIDEO Cursa continuă: Liverpool și Manchester City întorc scorul în ultimele minute

Premier League

Trezeguet a deschis scorul în minutul 21 pentru Aston Villa, însă Robertson ('87) și Mane ('90+4) au reușit să aducă cele trei puncte echipei lui Jurgen Klopp.Southampton a înscris după doar 13 minute în poarta lui Ederson prin Ward-Prowse. Trupa lui Guardiola a întors scorul prin golurile marcate de Aguero ('70) și Walker ('86). Aici poți vedea reușitele de pe Etihad Stadium. Liverpool și Manchester City se întâlnesc pe 10 noiembrie, în etapa a 12-a, pe Anfield.vs Manchester United 1-0Arsenal vs Wolverhampton 1-1Aston Villa vs1-2vs Norwich 2-0vs Southampton 2-1vs Burnley 3-0West Ham vs2-3Watford vs ChelseaCrystal Palace vs LeicesterEverton vs Tottenham1. Liverpool 11 meciuri (25-9) 31 puncte2. Manchester City 11 (34-10) 253. Leicester (25-8) 204. Chelsea (23-16) 205. Arsenal 11 (16-15) 176. Sheffield United 11 (12-8) 167. Bournemouth 11 (14-13) 16 etc.