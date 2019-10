Cupa României: Sepsi, în sferturi după ce a învins-o pe Astra, scor 4-2

Pentru Sepsi au marcat Fulop '2, Karanovic '29, '57 şi Konongo '50, în timp ce pentru Astra au punctat Biceanu '16 şi Begue '62.



Sepsi este a şaptea echipă calificată în sferturi, după AFC Hermannstadt, FCSB, Academica Clinceni, FC Petrolul, Dinamo şi Poli Iaşi.



"Au fost greșeli mari de arbitraj împotriva noastră, golul doi a lui Sepsi a fost marcat din offside, Flores era în offside. Apoi, la 3-1 am avut penalty clar, jucătorul lor a împins mingea cu mâna în corner din careu, a voleibalat-o în corner. Dacă erau corect arbitrate, altfel ar fi fost rezultatul. Nu știu dacă pierdeam sau câștigăm jocul, dar sunt două faze. Un gol făcut cadou gazdelor și un penalty refuzat pentru noi", a declarat Bogdan Andone, antrenorul Astrei, în urma partidei cu Sepsi, pentru Digisport.



"Un meci foarte prost din partea echipei mele, n-am avut atitutine, n-am avut agresivitate. Am vrut să văd jucători pentru că nu am avut timp, mai sunt încă meciuri de jucat și avem nevoie de toți jucătorii. Am riscat puțin dându-le timp unor jucători care nu aveau ritm de joc, iar acest lucru s-a văzut. Unii au făcut-o bine, alții mai puțin bine, vom analiza după meci. Atitudinea a făcut diferența, Sepsi a fost mult mai agresivă", a mai spus Andone.





Ultimul meci din optimi va avea loc tot joi, de la ora 21:00, între FC Voluntari și Universitatea Craiova, pe Stadionul Anghel Iordănescu (Voluntari).





Rezultate optimi:





CS Mioveni – Hermannstadt 0-2

Universitatea Cluj – FCSB 0-1

Academica Clinceni – FC Botoșani 2-0

Sănătatea Cluj – FC Petrolul Ploiești 0-7

Foresta Suceava – Dinamo 0-4

Metalul Buzău – CSM Politehnica Iași 0-3

Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Astra 4-2