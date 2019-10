VIDEO "Regele" Maradona, pe tron la marginea terenului - Cum a fost primit de fosta sa echipă Newell’s Old Boys

Diego Maradona, care miercuri împlineşte 59 de ani, a fost primit ca un rege de fosta sa echipă Newell’s Old Boys pentru meciul cu actuala formaţie, Gimnasia. El a condus meciul de pe un tron instalat la marginea terenului, scrie News.ro.





Fanii au fost atât de încântaţi de venirea idolului lor în oraş astfel încât au cântat şi la hotelul unde a fost cazată echipa. Chiar Maradona a ieşit la balcon şi a cântat alături de fani.



El a dat autografe pe tronul pus la dispoziţie de cei de la Newell’s Old Boys.

Condusă de Diego Maradona de pe 5 septembrie, Gimnasia La Plata a câştigat meciul cu scorul de 4-0.



Diego Maradona signing his own throne at an away game to Newell’s is very Diego Maradona.

Happy birthday, D10S.



