O echipă japoneză a reuşit o performanţă rară în fotbal, marcând în 90 de secunde două goluri cu şuturi din propria jumătate de teren, informează News.ro.



Golurile au fost înscrise de formația Montedio Yamagata contra celor de la Ehime, în meciul disputat duminică, pe teren propriu, în liga a doua din Japonia.

Shun Nakamura şi Tatsuhiro Sakamoto au profitat de ieşirea din poartă a goalkeeper-ului oaspeţilor, Msahiro Okamoto, şi au marcat golurile de 2 şi 3-0.

Gazdele s-au impus în final cu 3-0.



Montedio Yamagata of J2 (Japan) score from behind the halfway line vs Ehime...twice. In the space of 90 seconds. pic.twitter.com/haFK47qsHq