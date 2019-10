Dan Petrescu, după înfrângerea cu Poli Iași: "Nu am mai câștigat în deplasare din august. Stăm numai în avioane"

​CFR Cluj a suferit luni seară a treia înfrângere în actualul sezon al Ligii 1 (1-2 cu Poli Iași), iar antrenorul Dan Petrescu a scos în evidență faptul că echipa sa nu a mai câștigat în deplasare, în campionat, din luna august. Tehnicianul susține că jocul echipei este influențat de programul încărcat, CFR-ul având multe deplasări pentru meciurile din Europa League. "Stăm numai în avioane, numai pe drumuri şi jucătorii nu îi pregătesc tot timpul eu, unii rămân acasă, unii vin cu noi", a spus Petrescu.





"Nu ne aşteptam să avem iar o înfrângere după meciul din Europa. Începusem destul de bine, după care Iaşiul a revenit în joc, au avut şi ei câteva ocazii, după care pe final de repriză puteam să facem 2-0. Nu am reuşit să marcăm, iar ei chiar în ultima fază a primei reprize au marcat un gol, zic eu uşor primit de noi. Moralul nostru la pauză era destul de rău, i-am văzut pe jucători cu capul în pământ, am încercat să le ridic capul, să le ridic moralul...







E de înţeles că nu jucăm foarte bine pentru că foarte mulţi jucători nu au meciuri în picioare, nu au ritm. În repriza a doua am fost mai buni, cred eu, Iaşiul nu cred că a avut nicio ocazie în repriza a doua, dar la singura lor ocazie, un şut dintr-un unghi imposibil, un gol iar uşor primit, după care nu am mai putut să marcăm. Am făcut şi schimbări ofensive, am încercat, dar s-au apărat foarte bine şi sunt trei puncte mari pierdute de noi.





Ce a spus despre greşelile lui Arlauskis





Nu sunt supărat pe Arlauskis, când pierdem, pierdem toţi, nu pot să fiu supărat pe un jucător. În primul rând antrenorul e de vină când se pierde şi apoi echipa, iar când se câştigă eu zic că echipa este prima şi după aia antrenorul. Sunt supărat pe mine în primul rând şi după aia pe jucători, dar din păcate pentru noi sunt trei puncte mari pierdute.





CFR, fără victorie în deplasare din august





Este ceva negativ pentru noi că nu am mai câştigat în deplasare din luna august, dar e de înţeles dacă ne uităm, stăm numai în avioane, numai pe drumuri şi jucătorii nu îi pregătesc tot timpul eu, unii rămân acasă, unii vin cu noi. Se vede că Vinicius şi Paşcanu au fost prima oară împreună, s-a văzut că nu erau prea bine, Aurelio nu a jucat de mult timp, Păun a pierdut din intensitate pentru că nu a mai jucat meci de meci şi asta a făcut să pierdem. Am avut şi puţin ghinion, cred că până la urmă un egal era rezultatul corect", a declarat Petrescu, la microfonul televiziunilor care transmit Liga 1, potrivit News.ro.





CFR Cluj a fost învinsă, luni, în deplasare, de Poli Iași, scor 2-1, în ultimul meci al etapei a XIV-a a Ligii I. Clujenii au avut 1-0, dar au pierdut din nou după ce au jucat în cupele europene, ieşenii întorcând scorul după două greşeli ale portarului Arlauskis. Au marcat: Passaglia '45, Gallego '76 / Costache 10.





Ultima victorie înregistrată de CFR Cluj în deplasare, în Liga 1, datează de la începutul lunii august, când se impunea împotriva celor de la Chindia Târgoviște, scor 4-1. Chiar și așa, clujenii sunt pe primul loc în clasament, cu 27 de puncte, cu un avans de două puncte față de FC Viitorul, ocupanta locului 2.