​Liga 2: Daniel Stanciu a stabilit obiectivul Universității Cluj: salvarea de la retrogradare

​​Daniel Stanciu este, începând de luni, noul director general al echipei Universitatea Cluj, a anunţat gruparea din Liga a II-a. Acesta a stabilit deja obiectivul echipei: salvarea de la retrogradare, potrivit News.ro.

“Am ales Universitatea Cluj, deşi negocierile durează de ceva timp, însă, până la urmă, am ajuns la un numitor comun. Am fost prezent, vineri, la jocul de la Târgu Jiu şi am început munca de astăzi. Am avut o discuţie cu Adrian Falub, alături de care am stabilit că obiectivul echipei, ţinând cont de situaţia actuală, este salvarea de la retrogradare, iar din iarnă să construim un lot alături de care să atacăm promovarea în sezonul viitor. Unul dintre lucrurile care m-au atras spre <U> ţine de faptul că acest club este organizat după modelul nemţesc, detaliu pe care nu l-am întâlnit la alte formaţii din România.

Aşadar, ideea de la care s-a pornit este foarte bună. Am mai lucrat la cluburi importante, cluburi de tradiţie, la care contează foarte mult tribuna, galeria, suporterii. Universitatea Cluj are un specific aparte, este echipa fanion a oraşului şi trebuie să ţină cont de ceea ce îşi doresc suporterii. De asemenea, e important să conştientizăm cu toţii că traversăm un moment foarte dificil şi că numai împreună vom ieşi din această situaţie. Sunt convins că vom reuşi, deoarece aici sunt oameni care ştiu ce au de făcut. Mi-aş dori ca şi foştii jucători ai Universităţii sau cei care au fost în jurul echipei să vină alături de noi, într-un fel sau altul, direct sau indirect. Vreau, totodată, ca persoanele implicate la club să îşi asume ceea ce fac. Mă interesează să obţin performanţă, să muncesc cât mai bine, însă trebuie să încercăm să venim cu un plus. Strategia clubului e împărţită pe etape. Până în iarnă trebuie să scoatem maximum din meciurile rămase, să obţinem cât mai multe puncte, să luăm puţin presiunea de pe jucători.

Am primit libertate prin natura fişei postului, aşa că pot să pun în practică ideile pe care le am, dar, de asemenea, îmi place să lucrez în echipă. Am mai muncit alături de Adi Falub, am construit o echipă extraordinară la ASA Târgu Mureş, gândim la fel. Universitatea a atras foarte mulţi sponsori, iar o echipă care reuşeşte aşa ceva, înseamnă că reprezintă ceva pentru Cluj-Napoca. Îmi doresc să am o discuţie cu suporterii, mă interesează părerea lor, implicarea lor. Până la urmă, noi creăm un produs care le este adresat, iar <U> este clubul comunităţii. Ne dorim ca juniorii noştri să rămână acasă şi să facă performanţă alături de <U>.

Sunt jucători foarte tineri, selecţionaţi la echipele naţionale, vor mai fi şi alţii, vă asigur. Dacă până în decembrie nu vom mai avea şanse la promovare, e clar că trebuie să construim un grup care să ajungă în Liga 1 în sezonul următor. Aşadar, vom avea nevoie de tineri, trebuie să îi selectăm şi să le dăm şanse în partea a doua a campionatului, pentru a fi pregătiţi în viitoarea stagiune. Vă dau exemplul lui Bumba, fostul jucător al lui Târgu Mureş, căruia Adi Falub i-a dat credit, o şansă extraordinară. Apoi, el a fost vândut pe 600-700.000 de euro în Israel”, a declarat Stanciu.





Adrian Falub, tehnicianul echipei, va rămne în funcţia de manager sportiv.





“Clubul a ales un director general, dar poziţia mea rămâne la fel, nu s-a schimbat nimic din acest punct de vedere. Criteriul administrativ şi cel sportiv sunt două lucruri diferite. Există o colaborare, însă în nici un caz o relaţie de subordonare. Am spus de la bun început că am venit în calitate de manager sportiv, acum mai rămâne de văzut când vom găsi antrenorul potrivit pentru Universitatea. Daniel Stanciu a lucrat la multe alte cluburi, e conştient unde a ajuns, are multă experienţă în spate şi ştie să conducă un club. Voi încerca să colaborez cât mai bine cu el. Vrem să facem o treabă cât mai bună împreună”, a adăugat Falub.





Politehnica AEK Timişoara, FC Vaslui, FCSB, ASA Târgu Mureş, Dinamo Bucureşti, Hapoel Acre (Israel) şi CFR Cluj, sunt cluburile la care activat, în ultimii ani, Daniel Stanciu.