VIDEO Atletico Madrid, la egalitate cu Barcelona, după 2-0 vs Athletic Bilbao

LaLiga

Atletico Madrid a câștigat cu 2-0 partida disputată, pe teren propriu, împotriva celor de la Athletic Bilbao. În urma acestui rezultat, echipa lui Simeone a egalat liderul Barcelona cu 19 puncte (catalanii au un meci mai puțin).





Saul '28 și Morata '64 au înscris golurile victoriei madrilenilor.



Mai au loc în această etapă:



Celta Vigo vs Real Sociedad

Granada vs Betis

Levante vs Espanyol

Sevilla vs Getafe

Osasuna vs Valencia





Clasament LaLiga:





1. Barcelona 9 meciuri (23-10) 19 puncte

2. Atletico Madrid 10 (10-5) 19

3. Real Madrid 9 (16-9) 18

4. Villarreal 10 (24-14) 17

5. Granada 9 (16-10) 17

6. Real Scoiedad 9 (16-10) 16

7. Sevilla 9 (11-11) 16 etc.