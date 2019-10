VIDEO Revierderby fără goluri între Schalke și Dortmund / Bayern Munchen revine pe primul loc (2-1 vs Union Berlin)

Bundesliga

Schalke a lovit de două ori bara în prima repriză prin Salif Sane și Suat Serdar, în timp ce Jadon Sancho a fost cel mai periculos jucător al lui Favre.La Munchen, Bayern a înscris prin Pavard ('13) și Lewandowski ('53), Anderssoon a ratat un penalti pentru oaspeți în minutul 58, același Lewandowski a trimis din nou mingea în poartă ('84), dar golul nu a fost validat de VAR, iar Polter a stabilit rezultatul final în minutul 86, din lovitură de la 11 metri.Freiburg vs RB Leipzig 2-1Hertha Berlin vs Hoffenheim 2-3Paderborn vs Dusseldorf 2-0Leverkusen vs BremenWolfsburg vs AugsburgMonchengladbach vs Frankfurt1. Bayern Munchen 9 meciuri (24-11) 18 puncte2. Freiburg 9 (17-10) 173. Borussia Dortmund 9 (20-11) 164. Borussia Monchengladbach 8 (15-7) 165. Wolfsburg 8 (11-5) 166. RB Leipzig 9 (17-10) 157. Schalke 9 (14-9) 158. Frankfurt 8 (14-10) 149. Leverkusen 8 (12-11) 14 etc.