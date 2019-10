Nicolae Dobrin a fost comemorat de fotbaliştii echipei FC Argeş

Nicolae Dobrin a fost comemorat, sâmbătă, de fotbaliştii, staful şi conducerea FC Argeş, la 12 ani de la moartea sa, potrivit News.ro.

“Magicianul din Trivale va rămâne pentru totdeauna în inimile suporterilor alb-violeţi care îi aduc un omagiu în fiecare an la această dată. Sâmbătă dimineaţă, fotbaliştii de la FC Argeş, staff-ul tehnic şi cel administrativ al clubului din Trivale, doamna Gica Dobrin şi fiul Dănuţ, o parte dintre foştii colegi de ehipă şi juniorii de la şcoala de fotbal care poartă numele Gâscanului au mers la cimitirul Sfântu Gheorghe pentru a-i aduce un omagiu Prinţului din Trivale”, se arată pe pagina de Facebook a FC Argeş.





Jucătorii FC Argeş vor să obţină o victorie luni, cu SCM Gloria Buzău, pentru a-i dedica cele trei puncte lui Dobrin.





”L-am cunoscut pe nea Gicu. Am avut această oportunitate. Pe lângă fotbalistul care a fost, a fost şi un om extraordinar!. Ne dădea sfaturi bune, uneori ne lua pe teren şi ne arăta câte ceva din lucrurile pe care trebuie să le facem. Era la un alt nivel faţă de noi!. Am venit astăzi să comemorăm 12 ani de la dispariţia sa. Ne pare rău că nu mai este printre noi şi vrem ca luni să câştigîm şi să-i dedicăm victoria!”, a declarat Andrei Prepeliţă.





”Este o zi tristă pentru fotbalul argeşean şi toată lumea fotbalului. Pentru mine este o onoare să îmbrac tricoul echipei pentru care dânsul a făcut istorie. Sperăm ca luni să câştigăm şi să-i dedicăm victoria”, a afirmat şi căpitanul Ionuţ Năstăsie.





Gica Dobrin, soţia ”Fotbalistului Nepereche” nu regretă că a rămas în România, deşi şoţul său a fost ofertat de marele Real Madrid: ”Eu v-am spus întotdeauna multe cuvinte. Astăzi vă spun mai puţine. Am fost întrebată dacă îmi pare rău că nu am rămas la Real Madrid. Nu ne pare rău. Ce primeam la Real Madrid, nu plăteşte bucuria de astăzi. Şi cred că am spus totul cu asta”.





Nicolae Dobrin a murit la 26 octombrie 2007. El suferea de cancer la plămâni.