Clubul Swansea condamnă imaginile cu bilete false de avion pe care apare numele lui Emiliano Sala

Clubul Swansea City a emis un comunicat de presă, vineri seara, în care condamnă imaginile batjocoritoare apărute înaintea meciului cu Cardiff la adresa lui Emiliano Sala, fotbalist mort în urma unui accident aviatic, în ianuarie 2019, informează Mediafax.

Cu mai puțin de două zile înaintea derby-ului dintre cele două formații, pe rețelele de socializare au apărut imagini cu bilete de avion tipărite în care apare numele lui Emiliano Sala, în dreptul numărului de zbor fiind scris D3AD (n.r. - mort). Presupusele tichete conțin emblema clubului Swansea și denumirea Swansea City Airlines.



Clubul Swansea s-a arătat dezgustată de cele apărute pe rețelele de socializare și a transmis că va colabora cu autoritățile pentru a-i găsi pe cei vinovați.



"Swansea City a luat la cunoștință imaginile dezgustătoare care circulă pe rețelele de socializare înaintea derby-ul de duminică, care fac referire la moartea tristă a atacantului Emiliano Sala. Vom colabora cu Poliția din sudul Țării Galilor, care va deschide o anchetă în vedere identificării sursei acestor imagini, care este o rușine și nu reprezintă în niciun fel acest club de fotbal sau pe suporterii noştri", a transmis clubul.



Fotbalistul argentinian Emiliano Sala a fost transferat de Cardiff City, de la Nantes, în luna ianuarie a acestui an. Acesta nu a apucat să debuteze la formația care atunci evolua în Premier League, fiind implicat într-un accident aviatic. La 21 ianuarie, avionul privat de tip Piper Malibu care îl transporta pe Sala de la Nantes la Cardiff s-a prăbușit în zona Canalului Mânecii. La 3 februarie, autoritățile britanice au anunțat că au recuperat o parte din epava avionului, iar patru zile mai târziu a fost găsit și trupul neînsuflețit al fotbalistului Emiliano Sala. Trupul pilotului David Ibbotson nu a fost găsit.



Derby-ul dintre formațiile galeze Swansea și Cardiff, din runda cu numărul 14 a ligii secunde engleze, va avea loc duminică, de la ora 14:00.



Vile Emiliano Sala boarding passes mocking tragic striker are printed out ahead of Swansea vs Cardiff derby match https://t.co/Xupy9jvoDk pic.twitter.com/AjgceGrQLw