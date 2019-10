​VIDEO Seară magică pentru Leicester - A obținut cea mai clară victorie în deplasare din istoria Premier League (9-0 cu Southampton)

​Formaţia Leicester City a învins, vineri seară, în deplasare, cu scorul de 9-0, echipa Southampton, într-un meci din etapa a zecea a campionatului Angliei. Acest succes este cel mai clar obţinut în deplasare de o echipă în Premier League, scrie News.ro.



Gazdele au jucat aproape tot meciul în inferioritate numerică, Ryan Bertrand fiind eliminat în minutul 12.



Au marcat Chilwell ’10, Tielemans ’17, Perez ’19, ’39, ’57, Vardy ’45, ’58, ‘90+3 (penalti) şi Maddison ’85.



Succesul de vineri a egalat recordul de cea mai categorică victorie, stabilit de Manchester United în martie 1995, când a învins cu acelaşi scor Ipswich Town, pe Old Trafford.



În plus, este cea mai clară victorie obţinută în deplasare de o echipă în Premier League. Precedentul record data din 1999, când Manchester United s-a impus în deplasare cu scorul de 8-1 în faţa echipei Nottingham Forest.



Pentru Leicester City, cea mai clară victorie precedentă a sa în Premier League data de luna trecută: scor 5-0 cu Newcastle United.



Leicester este a doua echipă din Premier League cu doi jucători care au reuşit hattrick-uri în acelaşi meci. Performanţa lui Ayoze Perez şi Jamie Vardy o egalează pe cea a lui Jermaine



Pennant şi Robert Pires, care au marcat câte trei goluri pentru Arsenal în meciul cu Southampton din mai 2003, scor 6-1.



Perez este şi primul jucător care a înscris hattrick-uri în Premier League în meciuri consecutive împotriva aceluiaşi adversar, după Luis Suarez (septembrie 2012, cu Liverpool împotriva Norwich City). Perez a marcat trei goluri împotriva echipei Southampton şi în sezonul trecut, când juca la Newcastle.



În afară de Kasper Schmeichel (Leicester City), un singur portar a reuşit să nu primească gol în Premier League în timp ce echipa sa a marcat nouă: tatăl său, Peter Schmeichel.



Spre deosebire de Schmeichel, Angus Gunn (Southampton) a păşit pe urmele tatălui său, însă din punct de vedere negativ. El şi tatăl său au devenit primii portari tată-fiu care au primit mai mult de şapte goluri într-un meci din Premier League. Bryan Gunn a primit şapte goluri la Norwich City, la un meci din 3 octombrie 1992 cu Blackburn Rovers, scor 1-7.



În etapa a zecea a campionatului Angliei, partidele Manchester City – Aston Villa, Brighton – Everton, Watford – Bournemouth, West Ham – Sheffield United şi Burnley – Chelsea sunt programate sâmbătă, iar meciurile Newcastle – Wolverhampton, Arsenal – Crystal Palace, Liverpool – Tottenham şi Norwich City – Manchester United se vor disputa duminică.



