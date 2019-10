Julien Stephan, antrenor Rennes: "Nu ştiu dacă am mai văzut 28.000 de oameni aplaudând în picioare la o înfrângere"

Antrenorul echipei Renens, Julien Stephan, s-a declarat mândru de jucătorii săi, în ciuda înfrângerii suferite în faţa formaţiei CFR Cluj, în etapa a III-a a Grupei E a Ligii Europa, informează News.ro.





"Un meci suprarealist, dar nivelul înalt este nemilos. Am comis două erori care ne-au costat foarte scump şi am rămas în inferioritate numerică. Sunt mândru de jucători, de ceea ce au produs: curaj, abnegaţie, joc... Am apăsat mai mult pe meci, am tras la poartă, dar nu am încadrat şuturile. Scenariu incredibil, dar asta poate fi un act fondator pentru acest grup.