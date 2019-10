Nicolae Stanciu, după duelul cu Lionel Messi: "Cred că e cel mai bun din istorie"

Slavia a reușit un meci bun contra Barcelonei, campioana Spaniei încheind în corzi confruntarea de la Praga. Catalanii s-au impus cu 2-1, însă după ceea ce s-a jucat formația la care evoluează Nicușor Stanciu parcă ar fi meritat remiza. "Cred că e cel mai bun din istorie, este fantastic să îl vezi pe teren, să încerci să îi iei mingea", a precizat internaționalul român despre Lionel Messi.







Despre Messi și Barcelona







"Este un sentiment plăcut. Nu mulți jucători au ocazia să înfrunte Barcelona, să înfrunte acești jucători uriași. În special Messi, care cred că este cel mai bun jucător din istorie. Este fantastic să îl vezi pe teren și să intri în dueluri cu el, să încerci să îi iei mingea.





Dar nu cred că este vorba doar despre el. Au o echipa fantastică, cu jucători foarte buni, iar pentru următorul meci, ar trebui să ne concentrăm să îi oprim pe toți" - Nicolae Stanciu, citat de Digisport.







Remiza ar fi fost rezultatul echitabil







"Am început foarte bine și am reușit să egalăm. Nici nu am văzut când a intrat mingea în poartă, nu știu ce s-a întâmplat la golul lor. E păcat, pentru că am marcat și, după numai patru minute, la o lovitură liberă, la care nu se anunță nimic special, au marcat un gol norocos.







Acest lucru ne-a încentinit puțin, dar în final am reacționat din nou puternic și am fi putut marca golul egalizator. Din păcate, toate șuturile au fost blocate", a adăugat Nicolae Stanciu.