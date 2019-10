Mark Bowen, antrenor Reading: "Pușcaș e ca un talisman pentru club"

Pușcaș a fost autorul mai multor faze importante de atac, iar Bowen speră ca prestația să se repete și în etapele următoare: ”Un tânăr talentat, care își asumă responsabilitatea golului, nu îi e frică să o facă. Și nu se teme de provocări. Pușcaș se simte ca un talisman pentru club. A avut o perioadă mai grea, însă nu a fost frustrat. Ați văzut cum a înscris, cât de calm a fost în fața golului. Mi-a plăcut mult. Cursele lui dure făcute cu apărătorii și infiltrările în spatele defensivelor i-au adus răsplata. El știe că întotdeauna vine această răsplată”, a declarat managerul, după QPR – Reading 2-2.





În urma acestui egal, Reading iese pentru moment din zona retrogradării. După 13 etape, echipa lui Pușcaș are 12 puncte și se clasează pe locul 20. Prima echipă sub linie are cu trei puncte mai puțin. În etapa următoare, Reading se deplasează pe terenul celor de la Nottingham.