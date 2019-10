Ladislau Boloni: "Jocul Stelei din anii '80 aminteşte de cel de acum al Barcelonei"

​Stilul de joc al Stelei din anii '80 aminteşte de cel de acum al Barcelonei, a declarat Ladislau Boloni, cel mai vârstnic antrenor din campionatul Belgiei, pentru revista Sport/Foot Magazine, informează Agerpres.





"Ador jocul din două atingeri ale mingii! Cred că este cel mai greu, fiindcă cere jucători inteligenţi. Atenţie, vorbesc de un joc în două atingeri, fără să exclud însă frumuseţea şi eficacitatea driblingului sau a jocului cu mingi lungi. Îmi place jocul cu care eram cu adevărat foarte mari când eram la Steaua Bucureşti.







Jucam din două atingeri şi am dominat Europa, am jucat două finale în trei ani. Eram puţin ca Barca de acum. În plus, ei au un Messi care face diferenţa. Jocul de pase era însă rapid, fiindcă eram capabili să gândim mai repede ca alţii. Ca să reuşeşti asta, repet, ai nevoie de mijloacele necesare", a spus fostul mijlocaş al Stelei, în vârstă de 66 de ani.



Tehnicianul echipei Royal Antwerp a vorbit despre încercarea de a-i învăţa pe fotbalişti să joace mai repede: "Încerci. După aceea, ştiţi... Sunt oameni care s-au născut ştiind să cânte la vioară şi cei care se străduiesc nu ştiu cât timp. Întotdeauna va fi mai puternic cel care are mai mult talent căzut din cer. În cariera mea, am avut doi jucători care, când începeam să vorbesc despre o problemă, înţelegeau deja după trei cuvinte unde vreau să ajung. E vorba de Raphael Varane şi Cristiano Ronaldo".



Românul o pregăteşte din vara lui 2017 pe Antwerp, care a încheiat pe locul 4 ultima ediţie de campionat.