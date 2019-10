Liga 2: Antrenorul Florin Bratu a plecat de la Turris după patru etape

"În această perioadă pe care am petrecut-o la Turnu Măgurele cred că mi-am făcut o impresie suficient de pertinentă încât să iau o astfel de hotărâre. Marţi am stat aproape toată ziua în discuţii cu conducerea şi am explicat de ce cred că este mai bine să ne despărţim", a afirmat Florin Bratu pentru Digi Sport.





"Au încercat să-mi schimbe hotărârea, dar nu aveau cum. Le-am spus că nu vreau să pun în pericol locul echipei în clasament şi de aceea e mai bine să plec. Am simţit că nu există empatie între mine şi echipă. Nu am avut vreun conflict cu cineva, dar jucătorii erau obişnuiţi într-un fel, iar eu le ceream altceva şi nu i-am simţit dispuşi la schimbare", a mai spus Florin Bratu.





Cu Florin Bratu pe banca tehnică, Turris a înregistrat o victorie (2-1 cu Gloria Buzău), o remiză (1-1 cu UTA Arad) și două înfrângeri (0-1 cu Metaloglobus și 2-3 cu Dunărea Călărași).





După 13 meciuri, Turris este pe locul 2, cu 26 de puncte. Lider este FC Mioveni, cu 27 de puncte.



În vârstă de 39 de ani, Florin Bratu a mai antrenat de-a lungul carierei echipele Dinamo II, CS Tunari, România U19, Dinamo şi Aerostar Bacău.



Bratu o preluase pe Turris la 3 octombrie, după plecarea lui Erik Lincar.