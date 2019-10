Florin Andone, după înfrângerea cu Real Madrid: "Meritam un egal. Sperăm la o victorie pe Bernabeu"

Andone a ratat două ocazii importante pentru Galatasaray în primele 10 minute ale confruntării de la Instabul. Real Madrid s-a impus cu 1-0, grație reușitei semnate de Toni Kroos, în minutul 18.







"Cred că meritam un egal! Sunt mândru de cum am jucat toți. Toți am alergat mult și am dat tot ce am putut. Am încercat să câștigăm, dar, din păcate, nu s-a putut. Ăsta este fotbalul. Așa cum ei au câștigat aici, putem spera și noi că vom câștiga returul de pe Bernabeu.





Trebuie să avem o mentalitate pozitivă, de câștigători și să luptăm până la final", a spus Andone, la flash-interviul de după meci, potrivit Digi Sport.





Florin Andone este împrumutat la Galatasaray de la Brighton & Hove Albion. Vineri, românul a reușit primele goluri pentru formația turcă, în victoria obținută contra lui Sivasspor, scor 3-2, în etapa a opta din campionatul Turciei.





Ce a spus Fatih Terim





"Când joci contra lui Real Madrid nu ai voie să ratezi asemenea oportunităţi. Dacă dădeam gol, altul era deznodământul partidei. La 1-0 pentru noi, Real ar fi suferit. Avem mulţi jucători care au venit târziu la echipă, Andone, Feghouli, Nzonzi, Belhanda, care nu au făcut pregătirea cu noi, de aceea încă nu sunt la potenţial maxim," a comentat Fatih Terim, antrenorul lui Galatasaray.







Rezultatele serii în Grupa A:





Club Brugge vs PSG 0-5

Au marcat: Icardi 7, 63, Mbappe 61, 79



Galatasaray vs Real Madrid 0-1

A marcat: Kroos 18



Clasament:



1. PSG (9-0) 9 puncte

2. Real Madrid (3-5) 4

3. Club Brugge (2-7) 2

4. Galatasaray (0-2) 1