​Champions League: Inter vs Dortmund, Slavia Praga vs Barcelona și Ajax vs Chelsea, printre meciurile serii

​Etapa a treia din Champions League continuă miercuri cu meciuri din grupele E-H. Derbiul serii se va disputa pe San Siro, între Inter și Borussia Dortmund. Formația din Bundesliga a adunat patru puncte din primele două partide, în timp ce Inter are un singur punct. Alte dueluri interesante se anunță a fi Slavia Praga vs Barcelona, Ajax Amsterdam vs Chelsea sau Genk vs Liverpool.





Programul meciurilor de miercuri:



Ora 19:55





Grupa G





RB Leipzig - Zenit Sankt Petersburg / Digi Sport 2, Telekom Sport 4, Look Sport



Grupa H





Ajax Amsterdam - Chelsea / Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Plus





Ora 22:00





Grupa E



Genk - Liverpool / Digi Sport 3, Telekom Sport 2



Salzburg - Napoli / Digi Sport 4, Telekom Sport 4



Grupa F



Inter Milano - Borussia Dortmund / Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport



Slavia Praga - FC Barcelona / Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus



Grupa G



Benfica Lisabona - Olympique Lyon



Grupa H





OSC Lille - Valencia.





Clasamentele din cele patru grupe:





Grupa E





1. Napoli 4 puncte (2:0)

2. Salzburg 3 (9:6)

3. Liverpool 3 (4:5)

4. Genk 1 (2:6)



Grupa F





1. Dortmund 4 (2:0)

2. Barcelona 4 (2:1)

3. Inter 1 (2:3)

4. Slavia Praga 1 (1:3)



Grupa G





1. Zenit 4 (4:2)

2. Lyon 4 (3:1)

3. RB Leipzig 3 (2:3)

4. Benfica 0 (2:5)



Grupa H





1. Ajax 6 (6:0)

2. Chelsea 3 (2:2)

3. Valencia 3 (1:3)

4. Lille 0 (1:5)





Programul Champions League, ediţia 2019 - 2020:



17/18 septembrie: etapa 1

1/2 octombrie: etapa 2

22/23 octombrie: etapa 3

5/6 noiembrie: etapa 4

26/27 noiembrie: etapa 5

10/11 decembrie: etapa 6



18/19/25/26 februarie: 16-imi, tur

10/11/17/18 martie: 16-imi, retur

7/8 aprilie: sferturi, tur

14/15 aprilie: sferturi, retur

28/29 aprilie: semifinale, tur

5/6 mai: semifinale, retur



30 mai: Finala. Ultimul act al Ligii Campionilor se va disputa la Istanbul, pe Ataturk Olympic Stadium.