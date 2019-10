Champions League: Galatasaray vs Real Madrid și Juventus vs Lokomotiv Moscova, printre meciurile serii

Programul meciurilor de marţi:



Ora 19.55





Grupa D





Atletico Madrid - Bayer Leverkusen / Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Plus





Grupa C





Şahtior Doneţk - Dinamo Zagreb / Digi Sport 2, Telekom Sport 4, Look Sport





Ora 22.00



Grupa A



Club Brugge KV - Paris Saint-Germain / Digi Sport 4, Telekom Sport 3



Galatasaray Istanbul - Real Madrid / Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus



Grupa B



Olympiacos Pireu - Bayern Munchen / Digi Sport 3, Telekom Sport 2



Tottenham Hotspur - Steaua Roşie Belgrad



Grupa C





Manchester City - Atalanta



Grupa D





Juventus Torino - Lokomotiv Moscova / Digi Sport 2, Telekom Sport 4, Look Sport



Care este situația în cele patru grupe:



Grupa A



1 PSG 6 puncte (4:0)

2 Brugge 2 (2:2)

3 Galatasaray 1 (0-1)

4 Real Madrid 1 (2:5)



Grupa B



1 Bayern Munchen 6 (10:2)

2 Steaua Roșie Belgrad 3 (3:4)

3 Olympiacos 1 (3:5)

4 Tottenham 1 (4:9)



Grupa C



1 Manchester City 6 (5:0)

2 Dinamo Zagreb 3 (4:2)

3 Şahtior Doneţk 3 (2:4)

4 Atalanta 0 (1:6)



Grupa D



1 Juventus 4 (5:2)

2 Atletico Madrid 4 (4:2)

3 Lokomotiv Moscova 3 (2:3)

4 Bayer Leverkusen 0 (1:5)





Programul Champions League, ediţia 2019 - 2020:



17/18 septembrie: etapa 1

1/2 octombrie: etapa 2

22/23 octombrie: etapa 3

5/6 noiembrie: etapa 4

26/27 noiembrie: etapa 5

10/11 decembrie: etapa 6



18/19/25/26 februarie: 16-imi, tur

10/11/17/18 martie: 16-imi, retur

7/8 aprilie: sferturi, tur

14/15 aprilie: sferturi, retur

28/29 aprilie: semifinale, tur

5/6 mai: semifinale, retur



30 mai: Finala. Ultimul act al Ligii Campionilor se va disputa la Istanbul, pe Ataturk Olympic Stadium.