Florin Andone, experiența la Brighton și neîncrederea în propriile forțe: "Ajunsesem să mă îndoiesc de calitățile mele"

Împrumutat pentru un sezon la Galatasaray, Florin Andone a dezvăluit, într-un interviu pentru AS, că perioada petrecută la Brighton l-a făcut să nu mai aibă încredere în sine și să se îndoiască de calitățile pe care le are. Atacantul român speră să își recapete forma la Galatasaray, formație pentru care a reușit o "dublă" vineri, în victoria contra Sivasspor, scor 3-2.





Fosta echipă a lui Gică Hagi l-a împrumutat pe Andone până la finalul sezonului, pentru 700.000 de euro, dar contractul prevede un punct prin care poate fi transferat definitiv.



După ce a prins primele minute ca titular și a marcat două goluri în campionat cu Sivasspor, Andone a vorbit și despre fosta sa echipă: „S-a înțeles greșit și vreau să lămuresc acest aspect. Acel an acolo (n.r. – la Brighton) nu a fost așa cum m-am așteptat. Am simțit că nu au încredere în mine. Nu am jucat titular mai mult de două meciuri consecutive. Nu am cerut să joc în fiecare meci, pentru că nu sunt un fotbalist uriaș, am vrut doar continuitate. Ajunsesem să mă îndoiesc de mine, de calitățile mele. Am trăit multe dezamăgiri.





Nu spun că nu vreau să mă întorc la Brighton. Respect Brighton, mi-au oferit șase ani de contract și celor din club le pasă de mine. Totuși, vreau să mă simt fotbalist. Pentru început, vreau să-mi recapăt forma și să fiu fericit”, a declarat internaționalul român, într-un interviu acordat AS.



Florin Andone este cotat de site-urile de specialitate la 6 milioane de euro. Cota lui a crescut după transferul în Premier League, când a avut prestații destul de apreciate. A înscris șase goluri în cele 30 de partide în tricoul lui Brighton. Cordoba și Deportivo La Coruna sunt echipele de seniori pe la care a mai trecut noul transfer al lui Galatasaray. Acesta mai are contract cu Brighton până în 2023, urmând să revină la club, din Turcia, la finalul acestui sezon.



"Am jucat în Spania și Anglia pe stadioane frumoase și cu public mare. Sunt la Galatasaray de scurt timp, dar nu am mai văzut așa ceva. Aici, în Turcia, oamenii trăiesc și mor cu fotbalul alături. Aici, Galatasaray e ca Real Madrid sau Barcelona. Când mergem cu autocarul la meciuri, fanii ne lovesc autocarul pentru a ne încuraja și aprind torțe", a spus Andone, care a vorbit și despre concurentul lui pe post, Radamel Falcao:



"Nu suntem într-o competiție, noi suntem colegi. Avem o relație bună. E dificil să ajungi la nivelul atins de Radamel. Vreau să evoluez, iar el mă va ajuta".



Pentru Galatasaray urmează meciul din grupele Ligii Campionilor contra formației Real Madrid. Marți, 22 octombrie, pe teren propriu, turcii îi așteaptă pe băieții lui Zinedine Zidane, informează Mediafax.