Liga 1: FC Viitorul, încurcată de Academica Clinceni, scor 0-0 / Ilfovenii au lovit de două ori bara transversală

Cele două echipe au evoluat în următoarele formule:





Academica Clinceni: O. Vâlceanu – F. Achim, Patriche, Netzer (Chatziterzoglou ’41), P. Pîrvulescu – A. Şut, Cebotaru – Merloi (Dumitru ’84), Buziuc (Dobrescu ’77), R. Ion – Vojtus. Antrenor: Ilie Poenaru.





FC Viitorul: Căbuz – Boboc, Ţîru, S. Mladen, De Nooijer – C. Matei (Dulca ’77), Artean (Achim ’34), Houri – G. Iancu, G. Ganea (Ciobanu ’60), A. Calcan. Antrenor: Gheorghe Hagi.





Cartonaşe galbene: Netzer ’39, Buziuc ’67 / Iancu ‘88





Arbitri: Iulian Călin - George Neacşu, Gabriel Stroe - Cătălin Buşi. Observatori: Iosif Olah, Viorel Ilinca

Clinceni a fost de două ori foarte aproape de gol. Vojtus (64) și Cristi Dumitru (87) au lovit bara transversală.Duminică, 17:45: Sepsi vs Astra GiurgiuDuminică, 20:30: Chindia Târgoviște vs FCSBLuni, 20:30: Poli Iași vs FC Botoșani1. CFR Cluj 13 meciuri (31-11) 272. FC Viitorul 13 (29-15) 253. CSU Craiova 13 (18-14) 234. Gaz Metan Mediaș 13 (22-19) 215. Poli Iași 12 (15-11) 186. Dinamo București 13 (18-21) 177. FC Botoșani 12 (18-18) 168. Astra Giurgiu 12 (14-14) 169. Sepsi Sfântu Gheorghe 12 (11-8) 1510. Chindia Târgoviște 12 (15-17) 1511. FCSB 12 (14-18) 1512. Hermannstadt 13 (16-26) 1013. Academica Clinceni 13 (16-26) 1014. FC Voluntari 13 (8-26) 6