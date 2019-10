​Euro 2020: Martin Garrix va compune şi interpreta imnul oficial al competiției

Artistul, în vârstă de 23 de ani, a dezvăluit această veste în timp ce concerta în calitate de protagonist al unui show în oraşul său natal, Amsterdam, unul dintre cele 12 oraşe-gazdă ale turneului final din vara anului viitor.





se arată în comunicatul citat de Agerpres. ''În timp ce orbitorul spectacol de lumină îi încânta pe spectatorii ce au umplut până la refuz RAI Amsterdam, Garrix a oferit un moment neaşteptat, ieşind din culise cu faimoasa Cupă Henri Delaunay, trofeul ce va fi înmânat câştigătoarei UEFA EURO 2020. Concomitent, ecranele-gigant din spatele său ofereau confirmarea că el va fi artistul muzical oficial al turneului final din vara anului viitor. Melodia şi, totodată, colaborarea cu un alt cântăreţ, vor fi aduse la cunoştinţa publicului în primăvara anului 2020. Cei doi artişti vor interpreta, apoi, în premieră întregul cântec cu ocazia ceremoniei de deschidere a UEFA EURO 2020, pe Stadio Olimpico din Roma, la data de 12 iunie 2020'',





Pe lângă melodia oficială, Martin va mai produce şi piesa ce va marca ieşirea echipelor pe terenul de joc, ca şi melodia care va folosită în toate transmisiunile TV oficiale.





''E o incredibilă onoare, de-abia aştept ca toată lumea să asculte piesa'', a declarat Garrix, conform sursei citate. ''Turneul final din vara anului viitor îi va aduce pe suporteri mai aproape ca niciodată de acţiunea din teren. De aceea, sper din tot sufletul că melodia pe care o voi compune îi va determina pe toţi suporterii din Europa să se simtă ca fiind parte din competiţie'', a adăugat acesta.





Inspirat după ce şi-a urmărit conaţionalul, DJ Tiesto, susţinând concertul cu ocazia ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2004, de la Atena, Garrix se află pe drumul dobândirii succesului la nivel mondial. Deja el s-a consacrat drept unul dintre cei mai mari DJ ai lumii, graţie unei multitudini de hituri pop electronic, cum ar fi Don't Look Down (featuring Usher), Scared to be Lonely (featuring Dua Lipa) şi In the Name of Love (featuring Bebe Rexha). Garrix a produs cântece împreună cu unele dintre cele mai mari nume ale industriei muzicale, inclusiv cu Tiesto şi David Guetta, care a compus melodia oficială a UEFA EURO 2016, colaborând, totodată, recent, cu Dean Lewis, în vederea compunerii noului lor single, Used To Love.





UEFA EURO 2020 va fi organizat în premieră, în cei 60 de ani ai istoriei competiţiei, în întreaga Europă, un total de 12 oraşe-gazdă urmând să fie parte a celebrării aniversare. Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucureşti, Budapesta, Copenhaga, Dublin, Glasgow, Londra, Munchen, Roma şi Sankt Petersburg vor găzdui meciurile din vara anului viitor.





Guy-Laurent Epstein, directorul de marketing al UEFA, a declarat: ''UEFA EURO 2020 va reprezenta o lună de sărbătoare în întreaga Europă. De aceea, nu există o persoană mai potrivită de a da semnalul de start al petrecerii decât Martin Garrix. Muzica şi fotbalul vor aduce oamenii laolaltă. În condiţiile în care turneul final se va desfăşura pentru prima oară în 12 ţări de-a lungul şi de-a latul continentului nostru, va exista o imperativă temă a unităţii în timpul UEFA EURO 2020''.





Martin Garrix a completat: ''Este o nebunie să te gândeşti că UEFA EURO 2020 va fi organizat în 12 oraşe, dar acesta este modul perfect de a sărbători cei 60 de ani ai acestei incredibile competiţii. Muzica este pasiunea mea, dar, în acelaşi timp, sunt un mare suporter al fotbalului, aşa că e ceva special pentru mine să am oportunitatea de a compune melodia oficială pentru ceea ce va fi cel mai mare EURO din întreaga istorie''.





Fanii fotbalului şi ai muzicii vor avea posibilitatea să câştige o întâlnire cu Martin Garrix la tragerea la sorţi a turneului final al UEFA EURO 2020, ce va avea loc la Bucureşti în ziua de 30 noiembrie 2019. Pentru a avea o şansă în acest sens, ei pot accesa şi www.euro2020.com/Martin-Garrix.





Prezent în ultimii trei ani pe scena UNTOLD, artistul oficial al EURO 2020 a primit tricoul Naţionalei României inscripţionat cu numele său.