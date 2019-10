VIDEO Borussia Dortmund profită de remizele adversarelor și urcă în clasament (1-0 vs Monchengladbach)

Bundesliga

Borussia Dortmund a învins cu 1-0, pe teren propriu, liderul Borussia Monchengladbach, în runda a opta din Bundesliga. Galben-negrii au urcat pe locul al patrulea în clasament, după ce Bayern Munchen, Wolfsburg și Leipzig au reușit doar rezultate de egalitate.





Marco Reus a înscris singurul gol al partidei de pe Westfalenstadion. Același Reus a fost surprins în ofsaid de două ori: în minutul 35 (la începutul fazei în urma căreia Thorgan Hazard a trimis mingea în poartă) și în minutul 85 (când se afla în fața lui Sommer la șutul lui Brandt, mingea oprindu-se de asemenea în plasă). Ambele goluri au fost anulate după consultarea VAR-ului.

vs Bayer Leverkusen 3-0Augsburg vs Bayern Munchen 2-2Werder Bremen vs Hertha Berlin 1-1vs Mainz 1-0RB Leipzig vs Wolfsburg 1-1vs Freiburg 2-0vs Borussia Monchengladbach 1-016:30 Koln vs Paderborn19:00 Hoffenheim vs Schalke 041. Monchengladbach 8 meciuri (15-7) 162. Wolfsburg 8 (11-5) 163. Bayern Munchen 8 (22-10) 154. Borussia Dortmund 8 (20-11) 155. RB Leipzig 8 (16-8) 156. Schalke 7 (14-7) 147. Frankfurt 8 (14-10) 149. Leverkusen 8 (12-11) 14 etc.