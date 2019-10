Serie A

Juventus Torino s-a impus, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), în fața echipei Bologna, în etapa a opta din Serie A. Grație acestui succes, trupa lui Sarri se distanțează la patru puncte de Inter Milano, formație aflată pe poziția secundă.

Cristiano Ronaldo '19 şi Pjanic '4 au marcat golurile gazdelor, în timp ce pentru oaspeţi a înscris Danilo '26.

Lazio Roma vs Atalanta 3-3vs Verona 2-013:30 Sassuolo vs Inter16:00 Cagliari vs Spal16:00 Sampdoria vs AS Roma16:00 Udinese vs Torino19:00 Parma vs Genoa21:45 AC Milan vs LecceBrescia vs Fiorentina1. Juventus 8 meciuri (15-7) 22 puncte2. Inter 7 (14-4) 183. Atalanta 8 (21-13) 174. Napoli 8 (17-10) 165. AS Roma 7 (12-10) 126. Lazio 8 (16-9) 127. Cagliari 7 (10-7) 11 etc.