Leicester City: Mii de fani au participat la un marş în onoarea celor decedaţi în accidentul de elicopter în octombrie 2018

Fanii au început marşul în Magazine Square din Leicester, ei îndreptându-se către stadionul King Power, unde Leicester City întâneşte, de la ora 17.00, echipa Burnley, în Premier League.

Aproximativ 5.000 de persoane, majoritatea purtând flori şi fulare, au participat la marş.

“Acest marş înseamnă foarte mult pentru noi. Toată familia şi-a eliberat programul pentru a se asigura că va fi aici. Vichai a fost o persoană care a apropiat culturile, oamenii şi oraşul”, a afirmat Rishi Kotak, unul dintre fani.

La 27 octombrie 2018, preşedintele clubului Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, în vârstă de 60 de ani, a murit, alături de alte patru persoane (Kaveporn Punpare, Nusara Suknamai, Eric Swaffer şi Izabela Roza), după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbuşit lângă stadionul King Power, după un meci cu echipa West Ham, scrie News.ro.

Foxes never forget \uD83D\uDC99\uD83E\uDD8A

An estimated 5,000 people have marched to remember Vichai Srivaddhanaprabha and four others who died in the crash outside the club's King Power Stadium on 27 October last year. pic.twitter.com/5S2uyaXWAH