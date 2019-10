​Liga 2: Dunărea Călărași, victorie în fața liderului Turris Turnu Măgurele (Rezultatele zilei)

Dunărea a condus cu 3-0 la pauză, după golurile marcate de Șandru (3, penalti) și Rusu (8, 32). Oaspeții au fost aproape de revenire prin Pană (50, penalti) și Haită (70). Lopez, de la gazde, a fost eliminat în minutul 52.vs Turris Turnu Măgurele 3-2vs CSM Reșița 1-0SCM Gloria Buzău vs ACS Viitorul Târgu Jiu 0-0vs Pandurii Târgu Jiu 3-2vs Concordia Chiajna 3-0Sâmbătă, 16:00: Miercurea Ciuc vs Rapid BucureștiDuminică, 11:00: Ripensia Timișiara vs Daco-Getica BucureștiDuminică,11:00: UTA Arad vs ASU Politehnica TimișoaraDuminică, 11:30: Universitatea Cluj vs CS MioveniLuni, 18:00: FC Argeș vs Farul Constanța1. CS Mioveni 12 meciuri (21-6) 26 puncte2. Turris Turnu Măgurele 13 (25-11) 263. Metaloglobus 13 (18-12) 224. ACS Viitorul Târgu Jiu 13 (18-15) 215. Petrolul Ploiești 12 (14-11) 216. UTA Arad 9 (27-6) 207. SCM Gloria Buzău 12 (20-11) 208. Rapid București 10 (14-9) 209. Farul Constanța 12 (11-10) 1810. FC Argeș 11 (14-15) 16 etc.