Scandările rasiste: Selecționerul Bulgariei, Krasimir Balakov, și-a dat demisia

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Bulgariei, Krasimir Balakov, a demisionat vineri, la patru zile după scandările rasiste ale suporterilor din timpul meciului cu Anglia, ce a avut loc luni, la Sofia, în preliminariile EURO 2020, informează Reuters, potrivit Agerpres.





Echipa tehnicianului de 53 de ani a fost învinsă cu 6-0 de Anglia, meciul fiind marcat de scandările rasiste la adresa unor jucători englezi de culoare prezenţi pe gazon şi de saluturile naziste ale unora dintre suporterii bulgari. Partida de pe stadionul Vasil Levski din Sofia a fost întreruptă temporar de arbitrul croat, în baza protocolului în trei etape conceput de UEFA.



Federaţia bulgară de fotbal a anunţat vineri că Balakov şi-a prezentat demisia, din cauza rezultatelor slabe ale naţionalei, iar comitetul executiv a acceptat demisia.



"Decizia mea nu are nicio legătură cu faptul că premierul (Boiko) Borisov mi-a cerut demisia a doua zi după meciul cu Anglia. Răbdarea mea a ajuns la capăt", a spus Balakov, citat de Sky Sports.



"Noi am făcut ce trebuia legat de securitate în timpul meciului cu Anglia. Bulgaria nu este o ţară rasistă", a adăugat el.



După meci, tehnicianul a spus că nu a auzit nicio insultă rasistă din tribune, dar marţi a prezentat scuze Angliei pentru comportamentul fanilor.



Balakov pregătea din luna mai naţionala Bulgariei, care are doar 3 puncte, după şapte meciuri, în preliminariile EURO 2020.



Fost conducător de joc la Sporting Lisabona şi VfB Stuttgart, Balakov a fost unul dintre cei mai importanţi fotbalişti ai echipei Bulgariei, semifinalistă la Cupa Mondială 1994.



Preşedintele federaţiei, Borislav Mihailov, a demisionat marţi după-amiază. Poliţia bulgară a efectuat până acum 12 arestări în acest caz.