Dan Petrescu, naționala României și motivul pentru care nu vrea să audă (cel puțin momentan) de prima reprezentativă

​România păstrează șanse teoretice de calificare la Euro 2020, însă are nevoie de o victorie cu Suedia și de o remiză în Spania (!). Întrebat despre prima reprezentativă și despre o posibilă numire a sa în funcția de selecționer, Bursucul a răspuns sec: "Care națională, de futsal?"





De-a lungul timpului, Dan Petrescu a tot fost unul dintre cei despre care s-a spus ca ar putea prelua naționala României. De la speculații și până la fapte a fost însă cale lungă, iar Bursucul a ajuns, din nou, la CFR Cluj.

Întrebat încă o dată despre prima reprezentativă, Petrescu a avut un răspuns tranșant.







"Ce națională? De futsal? S-au făcut speculaţii că voi pleca în altă ţară, la altă echipă, dacă se fac speculaţii că plec la echipe bune e foarte bine. Dacă se fac speculaţii că mă duc la o echipă mai slabă, nu e bine.





Mai am contract încă doi ani jumătate la CFR şi rămâne de văzut ce va fi în continuare. Sunt fericit, sper să reuşesc să mai câştig încă un campionat, că asta ne dorim cu toţii şi să ajungem în primăvara europeană ar fi fantastic pentru noi" - Dan Petrescu, citat de Prosport.





Cosmin Contra mai are contract cu FRF până la finalul anului, odată cu încheierea preliminariilor Euro 2020. Rămâne de văzut dacă forul condus de Răzvan Burleanu va mai dori să-i prelungească înțelegerea.







Până acolo, un nume apare aproape constant atunci când vine vorba despre preluarea naționalei României: Mircea Lucescu. Iar asta în condițiile în care Lucescu Senior a precizat în mai multe rânduri că nu se mai întoarce în fotbalul românesc...







Ultimele rezultate din Grupa F:



România vs Norvegia 1-1 (Mitriță '62 / Sorloth '90+2)

Suedia vs Spania 1-1 (Berg '50 / Rodrigo '90+2)

Feroe vs Malta 1-0 (Baldvinsson '71)



Clasament Grupa F:



1. Spania (19-5) 20 puncte - a obținut calificarea

2. Suedia (18-9) 15

3. România (17-8) 14

4. Norvegia (13-10) 11

5. Feroe (4-23) 3

6. Malta (2-18) 3



Au rămas de disputat în Grupa F:



15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)



18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45).