Contra, Pușcaș, penaltiul buclucaș și replica lui Victor Pițurcă - La Craiova se dă amendă pentru o asemenea abatere

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Victor Piţurcă, a declarat că nu ştie cum ar fi reacţionat dacă un jucător nu ar fi respectat indicaţiile cu privire la persoana care execută un penalti, aşa cum s-a întâmplat la naţionala României, la meciul cu Norvegia, scrie News.ro. În plus, la îndemnul lui Pițurcă, Andrei Ivan a precizat că la Universitatea Craiova se primește o amendă de 5.000 de euro pentru nerespectarea indicațiilor antrenorului.



“Cum adică să discuţi înaintea jocului că o să bată un jucător penalti şi alt jucător ia mingea să bată el? Dacă antrenorul îi face semn: ‘Da, e în regulă, poţi să baţi’, în regulă. Mi s-a întâmplat şi mie. Dar aşa… Nu sunt selecţionerul echipei naţionale. Nu ştiu ce aş fi făcut”, a spus Piţurcă.



El l-a îndemnat pe Andrei Ivan să spună care este sancţiunea la Universitatea Craiova pentru nerespectarea indicaţiilor. “O să avem amendă. 5.000 de euro”, a spus Ivan.



Victor Piţurcă nu consideră ceva ieşit din comun reacţia lui Cosmin Contra faţă de George Puşcaş şi crede că România are şansa pe care o avea “şi înainte”. “Ce reacţie a avut Contra? La fotbal se înjură. Se întâmplă. El şi-a recunoscut vina… Ce sens mai are să discutăm? Avem şansa pe care o aveam şi înainte. Să batem Suedia şi vedem apoi. De ce să vorbim de Spania acum? Mircea Lucescu e un antrenor extraordinar. Pentru mine toţi antrenorii români sunt o soluţie pentru echipa naţională”.





Ce a spus Dan Petrescu





„Bursucul” și-a expus propria-i viziune cu privire la acest gen de situații: „La un penalty, îl las să execute pe jucătorul care simte cel mai bine faza, care e mai în formă. Dar nu-l las să bată pe cel care e faultat. Dacă marca gol, Pușcaș era erou. La români, diferența dintre a fi erou și a fi prost e foarte mică”, a spus Petrescu, în cadrul unei conferințe de presă.





România a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat, marţi, pe Arena Naţională, cu Norvegia, în etapa a VIII-a a Grupei H a preliminariilor Euro-2020. Puşcaş a ratat un penalti, în minutul 52, iar selecţionerul Cosmin Contra a reacţionat înjurându-l pe jucător. Conform înţelegerii dinaintea meciului, mijlocaşul Nicolae Stanciu trebuia să execute lovitura de la 11 metri, nu Puşcaş.