Trent Alexander-Arnold, fundaşul echipei de fotbal FC Liverpool şi al selecţionatei Angliei, a fost premiat miercuri de Guinness Book of Records (Cartea Recordurilor), după ce a oferit 12 pase de gol în ediția trecută a campionatului englez, cele mai multe reușite de un fundaș într-un singur sezon din Premier League.

La finalul ediţiei trecute a campionatului Angliei, jucătorul "cormoranilor" a reuşit să-i depăşească pe Andy Hinchcliffe şi Leighton Baines, care au reuşit amândoi câte 11 assist-uri în sezoanele 1994/1995, respectiv 2010/2011.



Alexander-Arnold a oferit 16 pase decisive pe parcursul sezonului trecut, în toate competiţiile, 12 dintre ele în prima ligă engleză.



Fundaşul lui Liverpool a cucerit în sezonul trecut trofeul Ligii Campionilor alături de echipa sa, cu care s-a clasat totodată pe locul secund în Premier League, scrie Agerpres.



How may I assist you? \uD83D\uDE09 Great to be a @GWR holder \uD83C\uDFC6 #GWR2020 pic.twitter.com/IcLMZ6xZMR