Adrian Mutu și marea ambiție de la naționala României: "Unul dintre visele mele a fost să-l depășesc pe Hagi"

Adi Mutu (40 de ani) a vorbit despre ambiția pe care a avut-o: să-l depășească pe Gică Hagi (54 de ani) în topul golgheterilor all-time ai naționalei României. „Briliantul” nu crede că a fost sabotat pentru a nu-l întrece pe „Rege”, deși s-a speculat mult pe această temă la momentul respectiv, informează Mediafax.

Mutu a recunoscut că unul dintre visele sale a fost să-l depășească pe Hagi. Mutu și Hagi au câte 35 de goluri marcate la naționala României, fiind golgheterii all-time ai primei reprezentative. „Briliantul” a avut nevoie de 77 de meciuri pentru a marca de 35 de ori, în timp ce „Regele” a ajuns la cifra 35 în 129 de partide.



„Am auzit multe zvonuri. Nu știu ce să zic. Mie nu mi-a fost indiferent pentru că Hagi a fost un etalon al fotbalului. A fost un idol de-ai mei din copilărie și unul dintre visele mele era să-l depășesc pe Hagi la națională.

Mutu: "Dacă au vrut să mă împiedice, să le fie rușine!"

Acum o să vină alții din urmă cu scopul să-i depășească pe Hagi și pe Mutu în acest clasament. Normal că voiam să-l depășesc, pentru mine conta. Mă mândresc și-așa, dar dacă eram pe primul loc, singur, mă mândream și mai tare”,Fostul decar al naționalei nu crede că Victor Pițurcă a vrut să-l împiedice să îl depășească pe Gică Hagi, așa cum s-a zvonit la momentul respectiv, dar spune că dacă este adevărat atunci ar trebui să le fie rușine celor care au făcut asta.„Dacă se confirmă zvonurile (n.r. că Adi Mutu a fost împiedicat să bată recordul lui Hagi), să le fie rușine! Oricum, îmi pare rău că de-a lungul a 14 ani în care am fost la națională eu nu am venit atunci când am întâlnit echipe mici precum San Marino sau Luxemburg, care erau ușor de bătut. Eu nu am venit pentru că aveam meci în campionat și voiam să mă odihnesc. Dacă veneam și la astea…Am 35 de goluri în 77 de meciuri, iar Hagi le are în 126. Gică are 50 de meciuri în plus față de mine. Eu n-am simțit că au vrut să mă evite. Că am simțit sau nu… Nu eram nici într-o formă foarte bună”, a mai spus „Briliantul”.Adi Mutu a fost convocat ultima dată la națională pe 16 octombrie 2012, într-o înfrângere cu Olanda, 1-4, în preliminariile pentru Mondialul din 2014.