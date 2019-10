Selecţionerul Spaniei, Robert Moreno, dezamăgit că este criticat: "E trist că sunt oameni care nu vor ca eu să fac bine"

"Oamenii care poate au dubii despre mine trebuie să ajungă să mă sprijine. Oricât de mult mă plac sau nu, eu sunt antrenorul şi asta este. E trist că sunt oameni care nu vor ca eu să fac bine. Este frumos să fiu în stare să adaug momente bune şi să contrazic astfel criticile. Aş vrea ca oamenii să se alăture echipei când turneul final se va disputa la Bilbao şi să ne ajute în momentele grele", a declarat Robert Moreno, potrivit marca.com.Moreno a dedicat calificarea Spaniei predecesorului său, Luis Enrique, nevoit să renunţe la conducerea tehnică a naţionalei din cauza problemelor familiale."Sunt fericit cu acest grup şi de faptul că am atât de mulţi jucători buni, care îmi permit să pot face multe schimbări. Este o obligaţie să ne calificăm şi de aceea nu se pune preţ pe asta. Vreau să ne reamintim de Luis Enrique şi de familia lui şi să le dedicăm calificarea, la fel lui Luis Rubiales şi Jose Francisco Molina, pentru că au fost curajoşi să mă numească selecţioner şi nu i-am dezamăgit", a spus el.Reprezentativa Spaniei s-a calificat, marţi seară, la Campionatul European din 2020, remizând în deplasare cu Suedia, scor 1-1, în etapa a opta a Grupei F, din care face parte şi România.Spania este a şasea naţiune care obţine calificarea, după Belgia, Rusia (ambele Grupa I), Italia (Grupa J), Polonia (Grupa G) şi Ucraina (Grupa B).În Grupa F, cu două etape înainte de finalul preliminariilor, Spania are 20 de puncte. Pe locul doi este Suedia, cu 15 puncte, iar pe trei este România, cu 14 puncte. Poziţia a patra este ocupată de Norvegia, care are 11 puncte, pe cinci este naţionala Insulelor Feroe – 3 puncte, şi pe şase este Malta – trei puncte.Tricolorii au nevoie de o victorie cu Suedia, în etapa a noua, şi o remiză cu Spania, în ultima etapă, pentru a se califica la turneul final de anul viitor.