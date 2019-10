Norvegienii, nemulțumiți că UEFA a permis accesul copiilor pe Arena Națională: "Este o mare glumă. Asta nu e o pedeapsă, e bătaie de joc"

Antrenorii și unii jucători ai Norvegiei s-au declarat nemulțumiți de decizia UEFA de a permite accesul copiilor pe Arena Națională, deși echipa României a fost sancționată cu un meci cu porțile închise. Per Joar Hansen, antrenorul secund al Norvegiei, a considerat o glumă prezența copiilor, precizând că a fost "o bătaie de joc la adresa a ceea ce se întâmplă tot timpul în fotbal". "Este o sancţiune zero! Este o mare glumă. Asta nu e o pedeapsă", a spus Hansen.





"Este o glumă a UEFA. Nu înţeleg cum este posibil să laşi atât de mulţi spectatori, şi adulţi, şi copii, la un meci la care trebuie să dai o pedeapsă. Copiii au fost instruiţi să facă zgomot cât mai mult. Li se transmitea de la megafoane ce să scandeze. Totul a devenit o parodie", a declarat "Perry" Hansen, potrivit cotidianului Dagbladet, citat de News.ro.



"Au pus copii şi adulţi în tribune. Este o sancţiune zero! Este o mare glumă. Este uimitor că au putut face aşa ceva, că li s-a permis. Asta nu e o pedeapsă. Nu ajută combaterii rasismului. Este o bătaie de joc la adresa a ceea ce se întâmplă tot timpul în fotbal. Singurul lucru care ar ajuta ar fi să suspenzi echipele ţărilor care fac aşa ceva. Să nu le laşi să joace meciuri pentru un număr X de ani", a precizat Hansen, potrivit Aftenposten.



"Una dintre cele mai nedrepte decizii ale UEFA pe care am întâlnit-o. Dar nu trebuie să dăm vina rezultatului pe asta", a spus şi selecţionerul Lars Lagerback.



"Regulile UEFA sunt discutabile, mă opun cu putere rasismului. Dar asta nu ne scuză cu nimic, trebuia să câştigăm oricum meciul şi nu am putut", a afirmat căpitanul norvegienilor, Stefan Johansen, conform Dagbladet.



"Regulile sunt aşa cum sunt şi România a profitat de ele. Dar nu cred că este o pedeapsă suficient de aspră pentru rasism. Mă enervează să vorbesc de asta, este absolut ridicol. S-a întâmplat ieri cu Anglia şi nu ar trebui să se întâmple. Ar trebuie să fie toleranţă zero pentru rasism în fotbal", a precizat el, pentru Aftenposten.



În schimb, Joshua King a fost mai rezervat în declaraţii cu privire la prezenţa copiilor pe Arena Naţională: "Bineînţeles, este mult mai interesant să joci cu oameni în tribune. Au fost mulţi copii şi au fost destul de activi. Când spui ceva rasist şi eşti pedepsit, ar trebui să respecţi acea pedeapsă. Dar nu mă plâng că li s-a permis să aibă 30.000 de copii în tribune", a spus King.



"Sunt de acord cu Perry, când ai de-a face cu rasimul pe teren trebuie pedepse dure. Dar îmi place să joc în faţa tribunelor pline şi cred că a fost interesant că au fost lăsaţi copiii", a spus Haitam Aleesami.





Echipa României a fost sancționată de UEFA cu un meci cu porţile închise, după incidentele de la confruntarea cu Spania, astfel că la partida cu Norvegia au avut acces doar copiii sub 14 ani. Pe Arena Națională au asistat 29.854 de copii şi însoţitori ai acestora.



România și Norvegia au încheiat la egalitate, scor 1-1, în etapa a opta a preliminariilor Euro 2020. Mitriţă a deschis scorul în minutul 62, iar norvegienii au egalat în prelungiri, prin Sorloth (90+2). Puşcaş a ratat un penalty, în minutul 52.

Clasament Grupa F:



1. Spania (19-5) 20 puncte / calificată

2. Suedia (18-9) 15

3. România (17-8) 14

4. Norvegia (13-10) 11

5. Feroe (4-23) 3

