​LiveText România vs Norvegia (de la 21:45) - Echipele de start / Copiii iau cu asalt Arena Națională

Euro 2020, preliminarii

Echipele de start:





România (4-2-3-1): Tătărușanu (c) - Benzar, Rus, Nedelcearu, Bancu - Anton, Marin - Deac, Mitriță, Stanciu - Pușcaș. Selecționer: Cosmin Contra





Rezerve: Niță, Radu, Andone, Bordeianu, Burcă, Cicâldău, Coman, Hagi, Keșeru, Mogoș, Nistor, Toșca





Norvegia (4-4-2): Jaarstein - Elabdellaoui, Hovland, Ajer, Aleesami - Johansen, Berge, Selnaes, Henriksen - King, Odegaard. Selecționer: Lars Lagerback





Rezerve: Nyland, Rossbach, Elyounoussi M., Elyounoussi T., Glesnes, Johnsen, Meling, Midtsjo, Normann, Rosted, Sorloth, Svensson





România vs Norvegia, întâlniri directe: 12

Victorii România: 4

Victorii Norvegia: 2

Remize: 6

Golaveraj: 13-9





Peste 30.000 de copii în tribune

România vs Norvegia se va juca cu porțile închise, decizia UEFA venind după incidentele care au avut loc la meciul tricolorilor cu Spania, însă pe Arena Națională vor avea acces gratuit copiii sub 14 ani. 30.038 de copii sub 14 ani și însoțitori îi vor susține pe tricolori în confruntarea cu nordicii.





Astfel, recordul all-time pentru meciurile la care au acces doar copii, deținut până acum de o partidă din Europa League, Partizan Belgrad – AZ Alkmaar 2-2, la care au participat 22.000 de fani (septembrie 2019), va fi doborât la întâlnirea dintre România și Norvegia.





Program prelungit la metrou și pe mai multe linii de transport în comun

Trenurile vor circula, pe toate magistralele de metrou, după un program prelungit cu o oră.





Ultimele trenuri de metrou vor pleca de la staţiile capăt de magistrală la ora 00:30 pe Magistrala 1, Magistrala 2 şi Magistrala 3, respectiv la ora 00:45 pe Magistrala 4. Intervalul de circulaţie între trenuri va fi de aproximativ 10-12 minute.





Același lucru se va întâmpla și cu mai multe linii de transport în comun. Societatea de Transport București va prelungi, după ora 23:30, programul de circulație al liniilor adiacente Arenei Naționale respectiv 1, 10, 40, 46, 86, 90, 101, 102, 104, 311, 330 și 335.



Programul grupei F: 23 martie: Suedia – România 2-1 (Quaison 33, Claesson 40 / Keșerü 58), Malta – Feroe 2-1 (Nwoko 13, S. Borg 77-pen. / J. Thomsen 90+8), Spania – Norvegia 2-1 (Rodrigo 16, Ramos 71-pen. / King 65-pen.)26 martie: România – Feroe 4-1 (Deac 26, Keșerü 29, 33, Puşcaş 63 / V. Davidsen 40-pen.), Norvegia – Suedia 3-3 (Johnsen 41, King 59, Kamara 90+7 / Claesson 70, Nordtveit 86-autogol, Quaison 90+1), Malta – Spania 0-2 (Morata 31, 73) 7 iunie 2019: Feroe – Spania 1-4 (K. Olsen 30 / Ramos 6, Jesús Navas 19, Gestsson 34-autogol, Gayà 71), Norvegia – România 2-2 (T. Elyounoussi 56, Ødegaard 70 / Keșerü 77, 90+2), Suedia – Malta 3-0 (Quaison 2, Claesson 50, Isak 81) 10 iunie 2019: Feroe – Norvegia 0-2 (Johnsen 49, 83), Malta – România 0-4 (Puşcaş 7, 29, Chipciu 34, Man 90+1), Spania – Suedia 3-0 (Ramos 64-pen., Morata 85-pen., Oyarzabal 87) 5 septembrie 2019: Feroe – Suedia 0-4 (Isak 12, 15, Lindelöf 23, Quaison 41), Norvegia – Malta 2-0 (Berge 34, King 45+1-pen.), România - Spania 1-2 (Andone 59 / Ramos 29-pen., Paco Alcácer 47) 8 septembrie 2019: Spania – Feroe 4-0 (Rodrigo 13, 50, Alcacer 90, 90+3), România – Malta 1-0 (Pușcaș 47), Suedia – Norvegia 1-1 (Forsberg 60 / Johansen 45) 12 octombrie 2019: Feroe – România 0-3 (Puşcaş 74, Mitriţă 83, Keşeru 90+4), Malta – Suedia 0-4 (Danielson 11, Larsson 58, 71, Agius 66-autogol), Norvegia – Spania 1-1 (Joshua King 90+4-pen.) / Saul 47) 15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45) 15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45) 18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45). Clasament:



1. Spania (18:4) 19 puncte

2. Suedia (17:8) 14

3. România (16:7) 13

4. Norvegia (12:9) 10

5. Malta (2:17) 3

6. Insulele Feroe (3:23) 0



*La EURO 2020 se califică direct primele două clasate în fiecare grupă preliminară.

Meciul România vs Norvegia va fi arbitrat de o brigadă scoțiană. La centru va fi Bobby Madden, ajutat de David Roome și Sean Carr, în timp ce al patrulea oficial va fi Nicolas Walsh. Observator de arbitri va fi austriacul Robert Sedlacek.