​Euro 2020, preliminarii: România vs Norvegia (21:45) / Meci de totul sau nimic

​Naționala de fotbal a României va înfrunta reprezentativa Norvegiei, de la ora 21:45, în cadrul preliminariilor pentru Euro 2020. Niciuna dintre echipe nu își mai poate permite vreun pas greșit, astfel că partida de pe Arena Națională va fi una de totul sau nimic. Tricolorii ocupă locul 3 în Grupa F (cu 13 puncte), în timp ce norvegienii sunt pe 4 (cu 10 puncte), astfel că victoria este obligatorie pentru a rămâne cu șanse reale în lupta pentru calificarea la turneul final. Confruntarea va fi transmisă în direct pe ProTv și LiveText pe HotNews.ro.









Meciul România-Norvegia va fi arbitrat de o brigadă scoțiană. La centru va fi Bobby Madden, ajutat de David Roome și Sean Carr, în timp ce al patrulea oficial va fi Nicolas Walsh. Observator de arbitri va fi austriacul Robert Sedlacek.







România vs Norvegia, întâlniri directe: 12





Peste 30.000 de copii în tribune





România vs Norvegia se va juca cu porțile închise, decizia UEFA venind după incidentele care au avut loc la meciul tricolorilor cu Spania, însă pe Arena Națională vor avea acces gratuit copiii sub 14 ani. 30.038 de copii sub 14 ani și însoțitori îi vor susține pe tricolori în confruntarea cu nordicii.





Astfel, recordul all-time pentru meciurile la care au acces doar copii, deținut până acum de o partidă din Europa League, Partizan Belgrad – AZ Alkmaar 2-2, la care au participat 22.000 de fani (septembrie 2019), va fi doborât la întâlnirea dintre România și Norvegia.





Claudiu Keșeru și George Pușcaș, golgheterii României. Vor reuși să marcheze împotriva Norvegiei?





Cei mai buni marcatori ai României în preliminariile Euro 2020 sunt Claudiu Keșeru și George Pușcaș. Keșeru a punctat de 6 ori, în timp ce George are 5 reușite. Împreună au înscris 11 din cele 16 ale României în Grupa F.





Golurile marcate de cei doi în preliminarii:





un gol cu Insulele Feroe la Cluj-Napoca – România – Insulele Feroe 4-1

două goluri cu Malta în deplasare – Malta – România 0-4

un gol cu Malta la Ploiești – România – Malta 1-0

un gol în insulele Feroe – Insulele Feroe – România 0-1

un gol cu Suedia, în deplasare – Suedia – România 2-1

două goluri cu Insulele Feroe la Cluj-Napoca – România – Insulele Feroe 4-1

două goluri cu Norvegia, în deplasare – Norvegia – România 2-2

un gol cu Insulele Feroe, în deplasare – Insulele Feroe – România 0-3

Marcăm primii și nu revin. În partidele oficiale disputate în deplasare în ultimii 3 ani, Norvegia a suferit 6 înfrângeri. De fiecare dată, adversarul a deschis scorul. Nordicii nu au capacitatea de a reveni în partidă în astfel de situații, au punctat doar cu Spania la 0-1 (1-2 final) și Cehia la 0-2 (1-2 final). În rest, Irlanda de Nord, Azerbaidjan, Germania și Bulgaria au câștigat.





Răbdare, cad în repriza secundă. Norvegia a primit 9 goluri în această campanie, iar 8 dintre acestea au venit după pauză. Doar Spania a reușit, pe teren propriu, un gol în prima repriză. În rest, toate celelalte echipe, inclusiv România la Oslo, au punctat spre final. Mai mult decât atât, 6 din 9 goluri au fost înscrise în ultimele 20 de minute!





Program prelungit la metrou și pe mai multe linii de transport în comun





Trenurile vor circula, pe toate magistralele de metrou, după un program prelungit cu o oră.





Ultimele trenuri de metrou vor pleca de la staţiile capăt de magistrală la ora 00:30 pe Magistrala 1, Magistrala 2 şi Magistrala 3, respectiv la ora 00:45 pe Magistrala 4. Intervalul de circulaţie între trenuri va fi de aproximativ 10-12 minute.





Calculele de calificare la turneul final din 2020:





Ajungem la 16 puncte și scoatem Norvegia (10 puncte) definitiv din lupta pentru calificare.

Depindem numai de noi pentru calificare: dacă vom învinge și Suedia (ajungem la 19 puncte), iar suedezii nu reușesc să câștige contra Spaniei (ar rămâne cu 14 sau 15 puncte), vom fi calificați înaintea ultimului nostru joc de la Madrid.

Dacă Suedia nu reușește să obțină punct(e) contra Spaniei, noi suntem obligați să o învingem în noiembrie. Iar în acest caz se va ajunge, cel mai probabil, la „clasament în trei”, între România, Suedia și Norvegia.

Norvegia ar fi eliminată din start, iar bătălia s-ar da la golaveraj între noi și Suedia. De aceea va fi nevoie de o victorie la cel puțin două goluri contra nordicilor.

Cum arată acum clasamentul în 3:





Dacă Suedia obține cel puțin un punct contra Spaniei, tricolorii sunt obligați să învingă Suedia și să scoată cel puțin același rezultat contra ibericilor la Madrid, în noiembrie. În același timp, rezultatul contra suedezilor trebuie să fie mai bun decât cel obținut de ei la Stockholm (victorie cu 1-0 sau la două goluri diferență).





Nordicii ar trece peste noi la meciuri directe și chiar dacă am învinge Suedia, am fi în afara primelor două locuri, ținând cont de programul ușor al Norvegiei.





Programul grupei F:

23 martie: Suedia – România 2-1 (Quaison 33, Claesson 40 / Keșerü 58), Malta – Feroe 2-1 (Nwoko 13, S. Borg 77-pen. / J. Thomsen 90+8), Spania – Norvegia 2-1 (Rodrigo 16, Ramos 71-pen. / King 65-pen.)26 martie: România – Feroe 4-1 (Deac 26, Keșerü 29, 33, Puşcaş 63 / V. Davidsen 40-pen.), Norvegia – Suedia 3-3 (Johnsen 41, King 59, Kamara 90+7 / Claesson 70, Nordtveit 86-autogol, Quaison 90+1), Malta – Spania 0-2 (Morata 31, 73)

7 iunie 2019: Feroe – Spania 1-4 (K. Olsen 30 / Ramos 6, Jesús Navas 19, Gestsson 34-autogol, Gayà 71), Norvegia – România 2-2 (T. Elyounoussi 56, Ødegaard 70 / Keșerü 77, 90+2), Suedia – Malta 3-0 (Quaison 2, Claesson 50, Isak 81)

10 iunie 2019: Feroe – Norvegia 0-2 (Johnsen 49, 83), Malta – România 0-4 (Puşcaş 7, 29, Chipciu 34, Man 90+1), Spania – Suedia 3-0 (Ramos 64-pen., Morata 85-pen., Oyarzabal 87)

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia 0-4 (Isak 12, 15, Lindelöf 23, Quaison 41), Norvegia – Malta 2-0 (Berge 34, King 45+1-pen.), România - Spania 1-2 (Andone 59 / Ramos 29-pen., Paco Alcácer 47)

8 septembrie 2019: Spania – Feroe 4-0 (Rodrigo 13, 50, Alcacer 90, 90+3), România – Malta 1-0 (Pușcaș 47), Suedia – Norvegia 1-1 (Forsberg 60 / Johansen 45)

12 octombrie 2019: Feroe – România 0-3 (Puşcaş 74, Mitriţă 83, Keşeru 90+4), Malta – Suedia 0-4 (Danielson 11, Larsson 58, 71, Agius 66-autogol), Norvegia – Spania 1-1 (Joshua King 90+4-pen.) / Saul 47)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45).



Clasament:



1. Spania (18:4) 19 puncte

2. Suedia (17:8) 14

3. România (16:7) 13

4. Norvegia (12:9) 10

5. Malta (2:17) 3

6. Insulele Feroe (3:23) 0



*La EURO 2020 se califică direct primele două clasate în fiecare grupă preliminară.





Victorii România: 4Victorii Norvegia: 2Remize: 6Golaveraj: 13-9În plus, Keseru a marcat ambele goluri ale României în deplasarea din Norvegia. Tricolorii au smuls un punct după ce au fost conduși cu 2-0. Keseru a înscris în minutele 77 și 90+2, în timp ce pentru norvegieni au marcat Elyounoussi (56'), Odegaard (70').Vom avea în față un lot în care nu mai puțin de 9 jucători au peste 1,85 m înălțime! Fie că e vorba de fundași centrali (Ajer, Hovland, Rosted), mijlocași (Saelness, Henriksen, Berge) sau vârfuri de atac (Johnsen, Sorloth)! Pe de o parte un avantaj, statura se poate întoarce împotriva nordicilor cu tehnică și viteză aplicate eficient în faza ofensivă.Același lucru se va întâmpla și cu mai multe linii de transport în comun. Societatea de Transport București va prelungi, după ora 23:30, programul de circulație al liniilor adiacente Arenei Naționale respectiv 1, 10, 40, 46, 86, 90, 101, 102, 104, 311, 330 și 335.1. Suedia 3 jocuri / 5 puncte (6-5), 2. Norvegia 3j / 3p (6-6), 3. România 2j / 1p (3-4)