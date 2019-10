Gündogan şi Can, "certaţi" de federaţia germană, după ce au apreciat o postare cu jucătorii Turciei făcând salutul militar

View this post on Instagram

Ülkemiz için, mehmetçiklerimiz için, şehitlerimiz için \uD83C\uDDF9\uD83C\uDDF7⁣ ⁣ For our nation, especially for the ones who are risking their lives for our nation \uD83C\uDDF9\uD83C\uDDF7⁣ ⁣ #TosunPasa