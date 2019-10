Euro 2020, preliminarii: Antrenorul Norvegiei ne avertizează - A venit la București să câștige

Lars Lagerback, selecţionerul Norvegiei, a susținut luni o conferință de presă în cadrul căreia a prefațat disputa dintre România și reprezentativa pe care o pregătește. "Ne dorim să câştigăm la Bucureşti", a precizat, printre altele, tehnicianul oaspeților de pe Arena Națională. România vs Norvegia va avea loc marți, de la ora 21:45. Disputa va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe ProTV.







Ce spune Lars Lagerback





"Am analizat în aceste zile România, acum e important cum se vor reface jucătorii noştri titulari, nu sunt multe lucruri de schimbat faţă de partida cu Spania.





Ne dorim să câştigăm la Bucureşti. România are o echipă cu jucători tineri foarte buni, dar şi jucători experimentaţi, nu vreau să nomalizez pe cineva, remarc echipa pentru că e formată din fotbalişti foarte buni şi tehnici" - Lars Lagerback.





Învățări de minte din meciul tur







"Din meciul tur trebuie să învăţăm că o partidă are 90 de minute. La Oslo, am fost dezamăgiţi că am obţinut doar o remiză, deşi am condus cu 2-0", a afirmat Stefan Johansen, căpitanul norvegienilor, citat de News.ro.





Norvegienii au avut programat antrenamentul oficial de pe Arena Națională, urmând ca tricolorii să se pregătească de la ora 18:00.