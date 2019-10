Dan Petrescu: "Ianis Hagi merită numărul 10. El trebuie să joace mereu titular la națională"

​Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, consideră că Ianis Hagi merită să poarte tricoul cu numărul 10 la naționala României. Tehnicianul campioanei României a precizat că jucătorul lui Genk ar trebui să fie titular în fiecare meci.







Ianis Hagi a purtat în premieră tricoul cu numărul 10 la naționala României în meciul cu Insulele Feroe. Tricolorii s-au impus cu 3-0 la Torshavn, dar golurile au venit târziu, în ultimele 20 de minute de joc. George Puşcaş 74', Alexandru Mitriţă 83' şi Claudiu Keşeru 90+4' au marcat golurile victoriei.







"Mi se pare logic. Eu de când eram în România am spus că cel mai bun jucător din campionat era Ianis Hagi. Tot timpul am spus, nu că sunt prieten cu Hagi. Contra a decis foarte bine să îi dea numărul 10 și să îl bage titular, pentru că Ianis Hagi trebuie să joace mereu titular.



Nu poți să spui că a fost un scor mincinos, pentru că echipa mai bună, care a dominat tot meciul, a fost România. Nu contează când dai goluri, important e că le-am dat, că am câștigat și că nu am primit gol iar", a spus Dan Petrescu, conform Pro TV.



Gică Popescu, despre evoluția lui Ianis Hagi în meciul cu Insulele Feroe





”Cred că Ianis a jucat pe o poziţie care nu-i convine foarte mult, în bandă, pentru că singurul lucru pe care poate să-l facă când are în faţă două linii de apărători este să arunce mingile în careu şi a încercat de câteva ori.



Rezutatele nu au fost foarte bune, iar această tactică, dacă a fost tactică, nu au dat roade. Au jucat foarte bine, cu Stanciu, care a fost unul dintre cei doi mijlocaşi centrali, dar nu îl văd pe Ianis acolo", a spus Gică Popescu, la Digi Sport.





Pentru România urmează meciul cu Norvegia, care se va disputa marţi, de la ora 21.45. La confruntarea de pe Arena Națională vor asista peste 30.000 de copii și însoțitori.









1. Spania (18:4) 19 puncte

2. Suedia (17:8) 14

3. România (16:7) 13

4. Norvegia (12:9) 10

5. Malta (2:17) 3

6. Insulele Feroe (3:23) 0







Au mai rămas de disputat: