Euro 2020, preliminarii: Franța vs Turcia, derbiul zilei (programul complet al disputelor)

Cel mai interesant meci al zilei din preliminariile pentru Euro 2020 este, cel puțin pe hârtie, cel dintre Franța și Turcia. Ambele echipei au 18 puncte, iar confruntarea din această seară ar putea stabili câștigătoarea Grupei H.







*Toate partidele încep la ora 21:45.







Grupa A



Kosovo vs Muntenegru

Bulgaria vs Anglia







Grupa B







Ucraina vs Portugalia

Lituania vs Serbia





Grupa H





Moldova vs Albania

Franța vs Turcia

Islanda vs Andorra







Situația în cele trei grupe





Clasament Grupa A





1 Anglia 12 puncte (20-6)/ minus un meci

2 Cehia 12 (11-9)

3 Kosovo 8/ minus un meci

4 Muntenegru 3

5 Bulgaria 3







Clasament Grupa B







1 Ucraina 16 puncte

2 Portugalia 15 / minus un meci

3 Serbia 7/ minus un meci

4 Luxemburg 4

5 Lituania 1







Clasament Grupa H





1 Turcia 18 puncte (15-2)

2 Franța 18 (20-4)

3 Islanda 12

4 Albania 9

5 Andorra 3 (1-14)

6 Moldova 3 (2-18).