Lars Lagerback, selecționer Norvegia: "Mai presus de toate, noi trebuie să învingem România"

Euro 2020, preliminarii

Echipa națională de fotbal a Norvegiei a remizat, sâmbătă, contra Spaniei, scor 1-1, în grupa F de calificare la EURO 2020. Pentru nordici urmează duelul cu România, de marți, pe Arena Națională, iar selecționerul Lars Lagerback a declarat că victoria este obligatorie pentru naționala sa.





Lagerback a spus că Norvegia trebuie să meargă perfect în cele trei meciuri rămase, cu România, Insulele Feroe și Malta. De asemenea, nordicii stau la mâna celorlalte rezultate din grupă.



"Trebuie să avem un parcurs curat. Apoi vom avea nevoie de ajutor. Spania trebuie să bată Suedia, dar, mai presus de toate, noi trebuie să învingem România. Eu mereu am fost un optimist, iar șanse există. Sperăm ca Suedia să piardă cu România, în noiembrie", a declarat Lagerback, citat de vg.no.



Jurnaliștii norvegieni au efectut mai multe scenarii prin care echipa lui Lars Lagerback poate obține calificarea la turneul final, de pe locul secund în grupă.



După șapte runde, Norvegia ocupă locul 4 în grupă, cu 10 puncte. În cazul în care vor câștiga cele trei partide rămase, cu România, Insulele Feroe și Malta, nordicii vor încheia cu 19 puncte.



Totuși, echipa lui Lagerback are nevoie să termine peste Suedia și România, câștigătoarea grupei urmând să fie, cel mai probabil, Spania. În prezent, Suedia are 14 puncte. Cu trei puncte obținute contra Insulelor Feroe și cu eșecuri în fața Spaniei și României, suedezii vor termina grupa cu 17 puncte.



De asemenea, în scenariul propus de norvegieni, România va trebui să învingă Suedia, dar să piardă cu Norvegia și Spania, astfel că va termina grupa cu 16 puncte, scrie Mediafax.









Insulele Feroe - România 0-3





Au marcat: Puşcaş 74', Mitriţă 83', Keşeru 90+4'.





Malta - Suedia 0-4





Au marcat: Danielson 11', Larsson 58', 71', Agius 66' (autogol)





Norvegia - Spania 1-1





Au marcat: Joshua King 90+4' (penalty) / Saul 47'





Clasament:





1. Spania (18:4) 19 puncte

2. Suedia (17:8) 14

3. România (16:7) 13

4. Norvegia (12:9) 10

5. Malta (2:17) 3

6. Insulele Feroe (3:23) 0







Au mai rămas de disputat:

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45) 15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45) 18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45).

