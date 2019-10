Justin Ștefan (secretar general LPF), după meciul cu Feroe: "Am fost la un pas de o rușine națională. Fotbalul românesc este la pământ"

​Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a criticat în termeni duri prestația României din meciul cu Insulele Feroe, disputat sâmbătă seara, scor 3-0, în preliminariile EURO 2020, transmite Mediafax.







De asemenea, Ștefan și-a îndreptat atacul și către Federația Română de Fotbal, întrebând "cât mai acceptăm un management care de fapt nu a adus niciun plus de valoare fotbalului românesc?".



"Când îți arde mai mult de imagine decât de sport, ajungi să te chinui și cu Insulele Feroe. E de râs că am ajuns să tremurăm constant în fața unor echipe mici. Am fost la un pas de o rușine națională. Să nu ne luăm dupa scor, deoarece este unul mincinos. A venit timpul să spunem adevărul asupra situației dramatice în care se găsește fotbalul românesc, să nu mai tratăm cu mănuși managementul de la FRF, să nu mai înghițim povești precum promovarea fotbalului feminin, succesul debordant al regulii U21 sau protestul față de Iran, branduiri și rebranduiri la nivelul FRF sau al Ligii a 2-a ori a 3-a.





Fotbalul românesc este la pământ, percepția fanilor asupra fenomenului este profund negativă, stadioanele sunt deplorabile, iar performanțele rămân doar un accident într-o strategie de dezvoltare, de fapt, inexistentă. Vorbe, forme fără fond și multe realizări la hectar, bifate doar ca să fie bifate, dar care nu vor produce rezultate sportive. Un fotbal trist, fara direcție și fără viitor.



Rămân câteva întrebări: Cât mai acceptăm un management care de fapt nu a adus niciun plus de valoare pentru fotbalul românesc? Când incepem să vorbim serios despre viitorul fotbalului românesc? Când vom avea un plan pentru a nu ajunge cu totul la periferia fotbalului european? Tăcerea înseamnă complicitate, iar eu începând de azi voi vorbi despre tot ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc, cu subiect și predicat, cu cifre, cu probe, cu curaj și cu dorința unei schimbări reale", a scris Justin Ștefan, pe pagina sa de Facebook.



Mesajul secretarului general al LPF vine după meciul Insulele Feroe-România, din preliminiariile EURO 2020. Tricolorii s-au impus cu 3-0, la Torshavn, însă reușitele au văzut târziu. Au marcat George Pușcaș (74'), Alexandru Mitriță (83') și Claudiu Keșeru (90+4').



După șapte meciuri disputate în grupa F de calificare la EURO 2020, România ocupă locul 3, cu 13 puncte. Lider este Spania, cu 19 puncte, fiind urmată de Suedia, care are 14 puncte. Următorul meci al tricolorilor este programat marți, pe Arena Națională, contra Norvegiei.