LiveText: Insulele Feroe vs România 0-0 (Pauză) / Hendriksson, ocazie mare pentru gazde; Chiricheș a ieșit accidentat

Pauza la Torshavn. Insulele Feroe - Romania 0-0. Cea mai mare ocazie a primei reprize le-a apartinut gazdelor, prin Hendriksson (31'), insa tricolorii au fost salvati de interventia lui Ciprian Tatarusanu.







45+1' Ianis Hagi trage de la distanta, dar sutul sau este slab. Nielsen prinde fara probleme.







45' Prima repriza este prelungita cu doua minute.







42' Benzar suteaza cu stangul de la marginea careului, dar o face dezamagitor. Mingea s-a dus mult peste poarta feroezilor.







36' Chiriches se intinde sa respinga o minge din fata unui adversar si apoi cere sa fie schimbat. Cosmin Contra este obligat sa faca prima muntare. Capitanul tricolorilor este inlocuit cu Rus.







31' Cea mai mare ocazie de gol de pana acum le apartine feroezilor. Bjartalid trece usor de Ianis in partea stanga si centreaza perfect in careu pentru lovitura de cap a lui Hendriksson. Tatarusanu este la post si scoate de la vinclu, pastrand tabela neschimbata.







28' Sut bun al lui Stanciu din afara careului, cu pamantul, dar mingea se opreste in bratele portarului Nielsen.







27' Andone suteaza de la aproximativ 20 de metri, insa mingea se duce mult peste poarta.







24' Pericol in careul tricolorilor! Olsen intra in careu pe partea stanga si incearca o centrare in fata portii, dar Chiriches este la locul potrivit si blocheaza sutul atacantului feroez.







22' Puscas intoarce frumos la marginea careului, cu calcaiul, Andone lasa mingea pentru Ianis, care suteaza din prima. Nielsen reuseste sa respinga balonul, Ianis incearca sa recupereze, dar faulteaza in atac si faza se incheie.







18' Primul cartonas galben al meciului este vazut de Nedelcearu, dupa un fault asupra lui Olsen.







16' Bancu centreaza in fata portii, Nielsen iese, dar nu se intelege cu capitanul Gregersen si scapa mingea. Aflat in apropiere, Florin Andone suteaza, dar mingea nu prinde spatiul portii.







11' Ianis Hagi executa o centrare de la peste 25 de metri, dar balonul este respins de fundasii feroezi.







8' Stanciu il vede foarte bine pe Puscas, insa acesta face o preluare dezamagitoare, iar faza se stinge.







7' Centrare buna a lui Benzar de pe partea dreapta. Puscas se inalta si loveste cu capul, dara fara sa ii puna probleme portarului Nielsen.







4' Prima actiune periculoasa in careul nordicilor. Andone patrunde in careu, dar rateaza pasa catre Stanciu.







1' A inceput meciul. Tricolorii au avut lovitura de start.







Se intoneaza imnurile celor doua tari.







Naționala de fotbal a României înfruntă Insulele Feroe, de la ora 19:00, în preliminariile Euro 2020. Partida se dispută pe arena Tórsvøllur (gazon sintetic) din Tórshavn, putând fi urmărită în direct pe ProTv și LiveText pe HotNews.ro.





Echipele de start:





Insulele Feroe: Nielsen - Vatnsdal, A. Gregersen, Baldvinsson - Rolantsson, Hendriksson, Hansson, Davidsen - Vatnhamar, Olsen, Bjartalíd





Rezerve: Bartalsstovu, Danielsen, Edmundsson, Egilsson, Eriksen, Frederiksberg, Gestsson, Joensen, Johannesen, Jonsson, Justinussen, Nielsen





Antrenor: Lars Olsen (58 de ani)



România: Tătărușanu - Benzar, Nedelcearu, Chiricheș, Bancu - Anton - I. Hagi, Stanciu, Coman - Pușcaș, Fl. Andone





Rezerve: Ionuț Radu, Niță, Bordeianu, Cicâldău, Deac, Keșeru, Marin, Mitriță, Mogoș, Nistor, Rus, Toșca





Antrenor: Cosmin Contra (43 de ani)





Partida este condusă la centru de Aliyar Aghayev (Azerbaidjan). Acesta este ajutat de asistenţii Zeynal Zeynalov şi Akif Amirali, iar Rahim Hasanov este arbitru de rezervă.





Unde se dispută meciul



Arena Tórsvøllur este situată în Tórshavn, capitala Insulelor Feroe, și are gazon sintetic. Arena se află în plin proces de reconstrucție pentru a fi ridicată o nouă tribună. Astfel că, în acest moment, capacitatea arenei este puțin peste 3.000 de locuri.



Federația Română de Fotbal a anunțat că tricolorii vor fi susținuți azi din tribune de peste 200 de români, o parte veniți din țară și cei mai mulți stabiliți în Insulele Feroe și celelalte țări din zona nordică.







23 martie: Suedia – România 2-1 (Quaison 33, Claesson 40 / Keșerü 58), Malta – Feroe 2-1 (Nwoko 13, S. Borg 77-pen. / J. Thomsen 90+8), Spania – Norvegia 2-1 (Rodrigo 16, Ramos 71-pen. / King 65-pen.) 26 martie: România – Feroe 4-1 (Deac 26, Keșerü 29, 33, Puşcaş 63 / V. Davidsen 40-pen.), Norvegia – Suedia 3-3 (Johnsen 41, King 59, Kamara 90+7 / Claesson 70, Nordtveit 86-autogol, Quaison 90+1), Malta – Spania 0-2 (Morata 31, 73) 7 iunie 2019: Feroe – Spania 1-4 (K. Olsen 30 / Ramos 6, Jesús Navas 19, Gestsson 34-autogol, Gayà 71), Norvegia – România 2-2 (T. Elyounoussi 56, Ødegaard 70 / Keșerü 77, 90+2), Suedia – Malta 3-0 (Quaison 2, Claesson 50, Isak 81) 10 iunie 2019: Feroe – Norvegia 0-2 (Johnsen 49, 83), Malta – România 0-4 (Puşcaş 7, 29, Chipciu 34, Man 90+1), Spania – Suedia 3-0 (Ramos 64-pen., Morata 85-pen., Oyarzabal 87) 5 septembrie 2019: Feroe – Suedia 0-4 (Isak 12, 15, Lindelöf 23, Quaison 41), Norvegia – Malta 2-0 (Berge 34, King 45+1-pen.), România - Spania 1-2 (Andone 59 / Ramos 29-pen., Paco Alcácer 47) 8 septembrie 2019: Spania – Feroe 4-0 (Rodrigo 13, 50, Alcacer 90, 90+3), România – Malta 1-0 (Pușcaș 47), Suedia – Norvegia 1-1 (Forsberg 60 / Johansen 45) 12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45) 15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45) 15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45) 18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45).

Clasamentul Grupei F:



1. Spania (17-3) 18 puncte

2. Suedia (13-8) 11

3. România (13-7) 10

4. Norvegia (11-8) 9

5. Malta (2-13) 3

6. Feroe (3-20) 0.