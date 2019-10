Răzvan Marin, despre problemele avute la Ajax: "Trec printr-o etapă normală. Dau tot ce am mai bun pentru a satisface exigenţele antrenorului"

Mijlocaşul Răzvan Marin a început primul sezon la Ajax Amsterdam ca titular, apoi a fost trecut din ce în ce mai des pe banca de rezerve, din cauza unor prestaţii nereuşite. Jucătorul de 23 de ani nu este îngrijorat de acest lucru, spunând că problemele sale sunt doar de adaptare, scrie News.ro.









"Trec printr-o etapă normală. Este ca de fiecare dată când schimbi clubul, ţara, ai nevoie de timp pentru a-ţi găsi reperele, pentru a cunoaşte toţi jucătorii, pe cei care lucrează în club. Nu ai decât un lucru de făcut: să munceşti din greu şi să vezi la ce te duce asta. Dau din mine tot ce este mai bun pentru a satisface exigenţele antrenorului. Este aşa: privesc înainte şi am obiectivul de a juca maximum de meciuri", a declarat Marin, pentru Sudinfo.be.



Înterebat despre cum percepe faptul că a schimbat antrenori în fiecare sezon după ce a plecat din România, Jankovic şi Jeunechamps (în sezonul 2016-17), Sa Pinto (2017-18), Preud’homme (2018-19) şi acum Erik Ten Hag, Marin a răspuns: "Nu este uşor, dar este destinul fiecărui fotbalist: trebuie să te adaptezi de fiecare dată la situaţii noi, la un nou antrenor. Când privesc înapoi, îmi spun că mi-a reuşit bine cu fiecare antrenor. Sunt aici pentru a învăţa sub îndrumarea lor şi a absorbi metodele lor. Michel Preud’homme este un pic comparabil cu Erik Ten Hag, antrenorul de aici, de la Ajax. Amândoi vor un joc meticulos şi ofensiv, să fii stăpânul balonului şi să ai o bună posesie. Această filozofie îmi place, pentru că am crescut în Academia Hagi, unde ni s-a inoculat această mentalitate, această dorinţă de a câştiga fiecare meci."



Răzvan Marin a fost transferat vara trecută de la Standard Liege la Ajax Amsterdam. În campionatul olandez, el a jucat cinci meciuri în nouă etape.