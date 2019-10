Euro 2020, preliminarii: Insulele Feroe vs România (19:00) / Victoria, cuvântul de ordine pentru tricolori

Naționala de fotbal a României se află în fața a două meciuri extrem de importante, iar orice pas greșit va fi sinonim cu ratarea calificării la Euro 2020. Primul test va fi în Insulele Feroe, pe arena Tórsvøllur (gazon sintetic) din Tórshavn, sâmbătă, de la ora 19:00 (ora României). Elevii lui Cosmin Contra sunt obligați să câștige pentru a rămâne cu șanse reale în lupta cu Norvegia și Suedia pentru locul 2 în Grupa F. Confruntarea cu Insulele Feroe va fi transmisă în direct pe ProTV și LiveText pe HotNews.ro.



Echipele probabile:





Insulele Feroe: Nielsen - Vatnhamar, Vatnsdal, Gregersen, Baldvinsson, Davidsen - Edmundsson, Hansson, Bjartalio, Bartalsstovu - Olsen. Antrenor: Lars Olsen (58 de ani).



România: Tătărușanu - R. Benzar, Chiricheș, Ad. Rus, Bancu - R. Marin, Bordeianu, Fl. Coman - I. Hagi - G. Pușcaș, Fl. Andone. Antrenor: Cosmin Contra (43 de ani).





Unde se dispută meciul





Arena Tórsvøllur este situată în Tórshavn, capitala Insulelor Feroe, și are gazon sintetic. Arena se află în plin proces de reconstrucție pentru a fi ridicată o nouă tribună. Astfel că, în acest moment, capacitatea arenei este puțin peste 3.000 de locuri.



Trei lucruri inedite despre lotul Insulelor Feroe și forma nordicilor pe teren propriu, potrivit frf.ro:



Trei noutăți. Selecționerul Olsen vine cu trei jucători din campionatul intern care nu au apucat încă să joace pentru Insulele Feroe. Fundașul dreapta Joannes Danielsen (22 ani), închizătorul Eli Nielsen (27 ani) și extrema stângă Adrian Justinussen (21 ani). Ultimul este marea speranță a fotbalului din Insulele Feroe, are 16 goluri marcate în 24 de partide din acest sezon pentru HB Torshavn, echipă care e totuși pe locul 5 din 10 în campionatul intern!





Vedeta din Germania. Singurul jucător care activează într-un fotbal din afara spațiului nordic este mijlocașul ofensiv Joan Simun Edmundsson (28 ani), care are în 3 goluri și 2 pase de gol în 9 meciuri de Bundesliga 2 pentru Arminia Bielefeld. Crescut de Newcastle, fotbalistul care a mai trecut prin fotbalul danez (Vejle și Odense) e cel mai bine cotat din lotul lui Olsen, 600.000 de euro pe transfermarkt.com.





Echipa pe teren propriu. Insulele Feroe a disputat 3 partide acasă în această grupă, golaveraj 1-10, cu Spania, Norvegia și Suedia. Au șutat de 3 ori pe poartă, de două ori cu Spania, o dată cu Norvegia, deloc în ultimul meci! Și au cumulat 15 cornere în aceste trei dueluri, având 43% posesie, cel mai bun procentaj, în fața Norvegiei.



Ce a spus Cosmin Contra înaintea meciului cu Insulele Feroe





"Îmi e teamă de orice meci, atât timp cât întâlnim un adversar care chiar dacă nu are niciun punct în momentul de faţă în grupa noastră să ştiţi că a avut meciuri în care a dominat şi a avut momente de dominare în faţa oricărui adversar. Inclusiv noi, la Cluj, am avut momente în care am fost dominaţi, în care s-au apropiat destul de periculos de poarta noastră.



E o echipă periculoasă şi datorită gazonului artificial. Inclusiv ca jucător, experienţa pe care am avut-o când am venit aici şi am jucat în 2008 - şi am câştigat mi se pare cu golul lui Cociş, în minutul 50... Nu a fost uşor nici acel meci, nici ultimul. Important este ceea ce le-am transmis de luni jucătorilor, să avem atitudine, să respectăm adversarii şi să ştim ce trebuie să jucăm în aceste meciuri. Am lucrat în această săptămână cu gândul în primul rând la meciul din Feroe, dar e clar că fiind o echipa nordică, fiind o echipă care joacă cam acelaşi stil ca Suedia şi Norvegia, toate antrenamentele sunt şi pentru ceea ce se va întâmpla marţi şi cred că dacă mâine va ieşi un joc reuşit, vom avea mai multă încredere pentru meciul de marţi.



Voi încerca să bag cel mai bun 11 pe care îl am în momentul de faţă sau consider eu că poate să fie în momentul de faţă. Nu mă mă gândesc la meciul cu Norvegia, mă gândesc doar la meciul de mâine şi voi încerca să bag cel mai bun 11 pe care îl consider eu în momentul de faţă. Cei din Feroe au demonstrat în toate meciurile pe care le-au jucat aici că pot pune în dificultate orice adversar. Important este ce atitudine vom avea noi, abordarea pe care o vom avea, mentalitatea şi am insistat pe această mentalitate toată săptămâna. Şi dacă noi vom aborda cum trebuie acest meci şi vom avea o mentalitate sănătoasă sunt sigur că vom câştiga cele trei puncte. Sunt liniştit pentru că săptămâna asta jucătorii chiar s-au antrenat bine şi a avut o atitudine extraordinară", a declarat Contra, într-o conferinţă de presă.





23 martie: Suedia – România 2-1 (Quaison 33, Claesson 40 / Keșerü 58), Malta – Feroe 2-1 (Nwoko 13, S. Borg 77-pen. / J. Thomsen 90+8), Spania – Norvegia 2-1 (Rodrigo 16, Ramos 71-pen. / King 65-pen.) 26 martie: România – Feroe 4-1 (Deac 26, Keșerü 29, 33, Puşcaş 63 / V. Davidsen 40-pen.), Norvegia – Suedia 3-3 (Johnsen 41, King 59, Kamara 90+7 / Claesson 70, Nordtveit 86-autogol, Quaison 90+1), Malta – Spania 0-2 (Morata 31, 73) 7 iunie 2019: Feroe – Spania 1-4 (K. Olsen 30 / Ramos 6, Jesús Navas 19, Gestsson 34-autogol, Gayà 71), Norvegia – România 2-2 (T. Elyounoussi 56, Ødegaard 70 / Keșerü 77, 90+2), Suedia – Malta 3-0 (Quaison 2, Claesson 50, Isak 81) 10 iunie 2019: Feroe – Norvegia 0-2 (Johnsen 49, 83), Malta – România 0-4 (Puşcaş 7, 29, Chipciu 34, Man 90+1), Spania – Suedia 3-0 (Ramos 64-pen., Morata 85-pen., Oyarzabal 87) 5 septembrie 2019: Feroe – Suedia 0-4 (Isak 12, 15, Lindelöf 23, Quaison 41), Norvegia – Malta 2-0 (Berge 34, King 45+1-pen.), România - Spania 1-2 (Andone 59 / Ramos 29-pen., Paco Alcácer 47) 8 septembrie 2019: Spania – Feroe 4-0 (Rodrigo 13, 50, Alcacer 90, 90+3), România – Malta 1-0 (Pușcaș 47), Suedia – Norvegia 1-1 (Forsberg 60 / Johansen 45) 12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45) 15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45) 15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45) 18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45).

Clasamentul Grupei F:



1. Spania (17-3) 18 puncte

2. Suedia (13-8) 11

3. România (13-7) 10

4. Norvegia (11-8) 9

5. Malta (2-13) 3

6. Feroe (3-20) 0.