​​Shanghai Masters: Roger Federer l-a învins pe David Goffin și s-a calificat în sferturi / Elvețianul a salvat cinci mingi de set

Goffin a servit pentru câștigarea primului act după ce a făcut break în game-ul cu numărul 11, dar Fedex a salvat trei mingi de set (după ce a ratat și el una la 5-4) și a împins disputa în tiebreak. Goffin a mai ratat două oportunități la 6-5 și 7-6, iar elvețianul și-a adjudecat set după o oră și nouă minute. În setul secund, Roger a făcut break-ul decisiv în game-ul al șaptelea.

Rezultate înregistrate joi, turul II:

Novak Djokovic (Serbia/N.1) vs John Isner (SUA/N.16) 7-5, 6-3

Daniil Medvedev (Rusia/N.6) vs Vasek Pospisil (Canada) 7-6(7), 7-5

Fabio Fognini (Italia/N.10) vs Karen Khachanov (Rusia/N.7) 6-3, 7-5

Matteo Berrettini (Italia/N.11) vs Roberto Bautista (Spania/N.8) 7-6(5), 6-4

Stefanos Tsitsipas (Grecia/N.6) vs Hubert Hurkacz (Polonia) 7-5, 3-6, 7-6(5)

Roger Federer (Elveția/N.2) vs David Goffin (Belgia/N.13) 7-6(7), 6-4

Au loc tot joi:

Dominic Thiem (Austria/N.4) vs Nikoloz Basilashvili (Georgia/N.15)

Alexander Zverev (Germania/N.5) vs Andrey Rublev (Rusia)

"Shanghai Masters" are loc în perioada 6-13 octombrie și face parte din categoria "ATP World Tour Masters 1000". Suprafața este hard, iar premiile sunt în valoare totală de $7,473,620. În urmă cu un an de zile, câștigător al competiției a fost Novak Djokovic.

Clasamentul titlurilor Masters:

1 Rafael Nadal 35

2 Novak Djokovic 33

3 Roger Federer 28

